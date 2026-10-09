f1 singapore

Formula 1, Qualifiche Sprint: Verstappen il più veloce, ma investigato. Secondo Russel, terzo Leclerc

L’olandese chiude davanti a tutti le Qualifiche della Sprint, ma rischia la penalità per un sorpasso in regime di bandiera gialla. Ok Leclerc, fatica per Antonelli

09 Ott 2026 - 16:20
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
1 di 15
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

È un Max Verstappen sempre più veloce, quello che fa registrare il giro più veloce nelle qualifiche della Sprint di Formula 1 sul rinnovato circuito di Singapore. Il quattro volte campione del mondo chiude con 1’31”156 davanti a George Russell, con la "vecchia" Mercedes W17, che in caso di penalità dell’olandese (ha superato Hamilton in regime di bandiere gialle) partirà dalla pole. Terzo Charles Leclerc su Ferrari, molto veloce per tutta la sessione, a poco più di due decimi da Verstappen. Lontano Kimi Antonelli, che, con la W17 con i nuovi aggiornamenti, chiude a quasi sei decimi dal compagno di squadra e solo settimo dietro a Lewis Hamilton.

SQ1
È un SQ1 movimentato, quello che va in scena sulla pista di Singapore, che parte subito con una bandiera rossa. A causarla è Sergio Perez, la cui monoposto lascia detriti in pista in seguito a un piccolo incidente. Al momento della ripartenza tutti hanno un solo tentativo per fare il giro e superare il taglio, e Verstappen chiude davanti a tutti. L’olandese sarà però investigato per aver sorpassato Hamilton in regime di bandiera gialla. Fuori Lindblad, Stroll, Albon, Perez, Bottas e Sainz.

SQ2
La seconda sessione inizia con qualche minuto di ritardo a causa di un malfunzionamento del sistema cronometrico, e si chiude con Leclerc e Hamilton davanti a tutti. Un po’ in difficoltà invece George Russel, che riesce a chiudere un giro pulito solo a tempo scaduto dopo averne dovuto abortire un altro a causa di un bloccaggio. Eliminati Colapinto, Hulkenberg, Bearman, Bortoleto, Alonso, Ocon.

SQ3
Nell’SQ3 è ancora Leclerc a partire forte e a mettersi al comando. Prova a rispondergli Hamilton, che fa un giro aggressivo ma poco pulito e non riesce a salire in testa. A quel punto il monegasco si migliora ancora, prima di essere sorpassato da Verstappen, che ottiene la pole con 1’31”156, e da George Russel, secondo (in attesa del responso della FIA su Verstappen) in 1’31”276. Per Leclerc terza posizione in 1’31”399.

Seguono Piastri e Norris, davanti a Hamilton (+0.548’) e Antonelli, solo settimo a +0.693’ dalla pole. Hadjar e Gasly chiudono la top 10.

singapore
qualifiche
sprint
risultati
pole
f1

Ultimi video

01:41
Tutti pazzi per Kimi

Tutti pazzi per Kimi: i conti per il titolo

00:40
Hamilton e Leclerc "rubano" i social della Ferrari: delirio totale

Hamilton e Leclerc "rubano" i social della Ferrari: delirio totale

00:28
Bottas, dal GP della Malesia a quello di Singapore in bici: la pazza avventura

Bottas dal GP di Sepang a quello di Singapore in bici: la pazza avventura

01:06
F1: Fernando Alonso rinnova con Aston Martin

Alonso, annuncio col brivido: "Ho deciso di ritirarmi ma..."

00:26
Kimi è il "tormento" di Hamilton

Kimi è il "tormento" di Hamilton

01:28
Kimi, un anno da sogno

Kimi, un anno da sogno

00:12
Kim e Hamilton sempre insieme: elegantissimi a Los Angeles

Kim e Hamilton sempre insieme: elegantissimi a Los Angeles

05:28
DICH INTEGRALE KIMI ANTONELLI IN FIERA 19/9 SRV

Antonelli protagomnista a "Sport in Fiera 2026"

02:12
MCH KIMI ANTONELLI A SAN MARINO 19/9 MCH

Antonelli ai giovanissimi: "Lo sport è vita e senza non sarei la persona che sono"

00:15
DICH KIMI ANTONELLI VOGLIO DIVENTARE CAMPIONE 19/9 DICH

Antonelli: "Sogni? Diventare campione del mondo e poi..."

02:43
Max Vs 100, Verstappen in testa dopo 14 giri - VIDEO

Max vs 100: Verstappen in testa dopo 14 giri, vince sui kart

00:13
Hamilton show al Bernabeu!

Hamilton show al Bernabeu!

00:16
Hamilton e Leclerc al Bernabeu

Hamilton e Leclerc al Bernabeu

00:10
Leclerc, che smash!

Leclerc, che smash!

01:18
Perico e Raikkonen Jr.

Nel futuro della Formula 1: ecco Perico e Raikkonen Jr.

01:41
Tutti pazzi per Kimi

Tutti pazzi per Kimi: i conti per il titolo

I più visti di Formula 1

Hamilton e Leclerc "rubano" i social della Ferrari: delirio totale

Hamilton e Leclerc "rubano" i social della Ferrari: delirio totale

Bottas, dal GP della Malesia a quello di Singapore in bici: la pazza avventura

Bottas dal GP di Sepang a quello di Singapore in bici: la pazza avventura

Chris Horner

Red Bull-Horner, un licenziamento da quasi 90 milioni di euro: i dati emersi

Russell subisce ancora: penalità power unit, al via dal fondo a Singapore

Verstappen: "Futuro in Ferrari? Non ha senso lottare per il quinto o sesto posto"

Il brivido dell'imprevisto: Leclerc... express via terra tra Kuala Lumpur e Singapore

Notizie del giorno
Vedi tutti
16:21
F1 Singapore, le foto delle qualifiche sprint
16:16
Basket: Tar non sospende revoca dell'affiliazione e la sanzione a Trapani Shark
Marc Marquez
16:04
Marquez: "Obiettivo podio difficile, Aprilia velocissima". Bezzecchi: "Contento ma..."
Max Verstappen
16:20
Verstappen, pole sprint con l'asterisco. Russell con la vecchia W17 meglio di Antonelli. Bene Leclerc
Max Verstappen
16:20
Verstappen: "Contento della pole sprint, non me l'aspettavo"