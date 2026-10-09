Formula 1, Qualifiche Sprint: Verstappen il più veloce, ma investigato. Secondo Russel, terzo Leclerc

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L’olandese chiude davanti a tutti le Qualifiche della Sprint, ma rischia la penalità per un sorpasso in regime di bandiera gialla. Ok Leclerc, fatica per Antonelli
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È un Max Verstappen sempre più veloce, quello che fa registrare il giro più veloce nelle qualifiche della Sprint di Formula 1 sul rinnovato circuito di Singapore. Il quattro volte campione del mondo chiude con 1’31”156 davanti a George Russell, con la "vecchia" Mercedes W17, che in caso di penalità dell’olandese (ha superato Hamilton in regime di bandiere gialle) partirà dalla pole. Terzo Charles Leclerc su Ferrari, molto veloce per tutta la sessione, a poco più di due decimi da Verstappen. Lontano Kimi Antonelli, che, con la W17 con i nuovi aggiornamenti, chiude a quasi sei decimi dal compagno di squadra e solo settimo dietro a Lewis Hamilton.
SQ1
È un SQ1 movimentato, quello che va in scena sulla pista di Singapore, che parte subito con una bandiera rossa. A causarla è Sergio Perez, la cui monoposto lascia detriti in pista in seguito a un piccolo incidente. Al momento della ripartenza tutti hanno un solo tentativo per fare il giro e superare il taglio, e Verstappen chiude davanti a tutti. L’olandese sarà però investigato per aver sorpassato Hamilton in regime di bandiera gialla. Fuori Lindblad, Stroll, Albon, Perez, Bottas e Sainz.
SQ2
La seconda sessione inizia con qualche minuto di ritardo a causa di un malfunzionamento del sistema cronometrico, e si chiude con Leclerc e Hamilton davanti a tutti. Un po’ in difficoltà invece George Russel, che riesce a chiudere un giro pulito solo a tempo scaduto dopo averne dovuto abortire un altro a causa di un bloccaggio. Eliminati Colapinto, Hulkenberg, Bearman, Bortoleto, Alonso, Ocon.
SQ3
Nell’SQ3 è ancora Leclerc a partire forte e a mettersi al comando. Prova a rispondergli Hamilton, che fa un giro aggressivo ma poco pulito e non riesce a salire in testa. A quel punto il monegasco si migliora ancora, prima di essere sorpassato da Verstappen, che ottiene la pole con 1’31”156, e da George Russel, secondo (in attesa del responso della FIA su Verstappen) in 1’31”276. Per Leclerc terza posizione in 1’31”399.
Seguono Piastri e Norris, davanti a Hamilton (+0.548’) e Antonelli, solo settimo a +0.693’ dalla pole. Hadjar e Gasly chiudono la top 10.