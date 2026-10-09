Formula 1, Qualifiche Sprint: Verstappen il più veloce, ma investigato. Secondo Russel, terzo Leclerc

SQ1

È un SQ1 movimentato, quello che va in scena sulla pista di Singapore, che parte subito con una bandiera rossa. A causarla è Sergio Perez, la cui monoposto lascia detriti in pista in seguito a un piccolo incidente. Al momento della ripartenza tutti hanno un solo tentativo per fare il giro e superare il taglio, e Verstappen chiude davanti a tutti. L’olandese sarà però investigato per aver sorpassato Hamilton in regime di bandiera gialla. Fuori Lindblad, Stroll, Albon, Perez, Bottas e Sainz.