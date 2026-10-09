F1 Singapore, Leclerc: "Buon 3° posto, ma possiamo migliorare". Hamilton: "Gomme sbagliate"

Il suo compagno Lewis Hamilton è sostanzialmente d'accordo, ma punta il dito su un errore di strategia legato alle gomme e che ha inciso nel suo sesto posto: "Nelle qualifiche Sprint abbiamo seguito un programma un po' diverso, ma col senno di poi non è stata la decisione giusta. La vettura si è comportata bene con le Medium, mentre con le Soft ho faticato a trovare grip al posteriore. Dobbiamo capire se sia dipeso dalla preparazione degli pneumatici, dal bilanciamento o dal surriscaldamento". Non tutto è da buttare: "Il passo c'era, anche se oggi non siamo riusciti a mettere tutto insieme. Faremo tesoro di ciò che abbiamo imparato e ci concentreremo su come sfruttare al meglio il nostro potenziale domani".