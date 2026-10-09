F1 Singapore, Leclerc: "Buon 3° posto, ma possiamo migliorare". Hamilton: "Gomme sbagliate"

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In casa Ferrari l'obiettivo è migliorarsi, sensazioni ben diverse per i compagni di scuderia. Il team principal Vasseur: "La Sprint ci darà informazioni utili"
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La Ferrari riflette e pensa a come migliorarsi dopo le qualifiche sprint del Gran Premio di Singapore. Il più soddisfatto è chiaramente Charles Leclerc, che ha chiuso terzo: "Nel mio giro migliore oggi sono riuscito a tirare fuori tutto il potenziale che avevamo a disposizione dalla vettura. Ci sono margini di miglioramento in vista di domani con alcuni affinamenti che sappiamo di dover fare, e credo che possiamo essere della partita nella lotta per la pole. Su un tracciato come questo, la terza posizione è un buon punto da cui partire per la Sprint, dato che sorpassare sarà difficile per tutti. Vedremo cosa riusciremo a portare a casa", ha aggiunto il pilota monegasco.
Il suo compagno Lewis Hamilton è sostanzialmente d'accordo, ma punta il dito su un errore di strategia legato alle gomme e che ha inciso nel suo sesto posto: "Nelle qualifiche Sprint abbiamo seguito un programma un po' diverso, ma col senno di poi non è stata la decisione giusta. La vettura si è comportata bene con le Medium, mentre con le Soft ho faticato a trovare grip al posteriore. Dobbiamo capire se sia dipeso dalla preparazione degli pneumatici, dal bilanciamento o dal surriscaldamento". Non tutto è da buttare: "Il passo c'era, anche se oggi non siamo riusciti a mettere tutto insieme. Faremo tesoro di ciò che abbiamo imparato e ci concentreremo su come sfruttare al meglio il nostro potenziale domani".
Il team principal Fred Vasseur guarda invece avanti: "Come ci attendevamo è stata una Sprint Qualifying piuttosto serrata. Le nostre vetture sono andate meglio con le gomme Medium che con le Soft e lavoreremo per migliorare con questo tipo di mescola per le qualifiche di domani. Charles è stato competitivo fino alla fine, mentre Lewis non è riuscito a mettere insieme un giro ottimale in Q3. Domani ci aspetta una giornata intensa: la gara Sprint ci darà utili informazioni in vista di domenica, poi torneremo a concentrarci sulla qualifica", ha aggiunto.