Ufficiale: Malagò ha convocato l'Assemblea elettiva FIGC per il 14 dicembre

"Il commissario straordinario della Figc Giovanni Malagò ha convocato l'Assemblea Federale Elettiva lunedì 14 dicembre (ore 8.30 in prima convocazione, ore 11 in seconda convocazione) presso l'Hotel Hilton Rome Airport di Fiumicino". Lo rende noto la Figc. "All'ordine del giorno: la verifica dei poteri; l'elezione del presidente dell'Assemblea; l'elezione dei consiglieri federali delle componenti ai sensi dell'art.26, comma 4, dello Statuto Federale; l'elezione del presidente federale", si legge ancora nel comunicato di via Allegri".