F1, Vasseur: "A Singapore confidiamo che Leclerc e Sainz facciano la differenza"

FERRARI

Il team principal di Maranello verso il prossimo GP: "Vogliamo continuare dopo la gara esaltante di Monza"

© Getty Images Dopo il positivo weekend di Monza, la Ferrari torna in pista a Singapore, su un tracciato che potrebbe risultare complicato per le Rosse di Maranello. Anche per questo, Frederic Vasseur sembra volersi affidare soprattutto a Charles Leclerc e Carlos Sainz per raccogliere dei buoni risultati. "Trattandosi di un tracciato cittadino, il pilota a Singapore può fare una differenza ancora maggiore: abbiamo preparato al meglio la gara al simulatore e metteremo in condizione Carlos e Charles di girare il più possibile, cercando di massimizzare il potenziale della SF-23. Veniamo da una gara di Monza esaltante, vogliamo continuare questo trend positivo e raccogliere un buon bottino di punti anche a Singapore", ha detto il team principal francese.

Le carratteristiche del tracciato, però, non sembrano faovrevoli alla SF-23, almeno sulla carta. "Torniamo in pista su un circuito completamente diverso da Monza: la pista di Marina Bay richiede infatti grande carico aerodinamico, una vettura particolarmente efficace in trazione e ben bilanciata per permettere ai piloti di avere la giusta confidenza tra i muretti", ha aggiunto Vasseur.