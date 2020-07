F1, Perez in autoisolamento a Silverstone

Allarme coronavirus nel paddock della Formula 1 a Silverstone. Il pilota della Racing Point, Sergio Perez, è attualmente in autoisolamento precauzionale dopo che il test al Covid-19 ha dato esito non valido. Il messicano, che ha svolto un ulteriore test ed è in attesa del risultato, non ha preso parte al media-day inglese in occasione del GP di domenica.