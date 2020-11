F1, nuovo test per Alonso in vista del ritorno

DUE GIORNI DI TEST

Due giorni consecutivi di test, simulando prove di qualifiche e GP al volante della RS18, la vettura della stagione 2018 guidata da Carlos Sainz e Nico Hulkenberg. Questi i dettagli della due giorni di Fernando Alonso in Bahrein nel corso dei quali il pilota asturiano, in vista della prossima stagione 2021 che lo vedrà sul sedile della Renault, effettuerà una serie di test senza limiti di chilometraggio.

Vedi anche Formula 1 Alonso: "Che fatica portare la limite la Renault F1"! Lo spagnolo di nuovo in pista ad Abu Dhabi? Domani Alonso cercherà di ottenere la massima velocità dalla macchina montando gomme morbide, per fare simulazioni di qualifica. Giovedì effettuerà invece una simulazione di gara. Userà la gomma dura e farà diversi giri, nei quali cercherà non tanto la velocità ma le prestazioni della vettura in molti giri.

La Renault vuole preparare Fernando Alonso al suo ritorno e, consapevole della lunga assenza dello spagnolo dalla F1 e del poco tempo a disposizione per gli allenamenti, il team ha voluto accelerare i tempi.