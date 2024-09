F1 Monza, la Ferrari celebra la la Guardia di Finanza per i suoi 250 anni

formula 1

In occasione dei 250 anni del Corpo, la Guardia di Finanza parteciperà alla 95.ma edizione del Gran Premio d'Italia con un logo sulla Ferrari

© Ufficio Stampa Al Gran Premio d’Italia di Monza, la Ferrari scenderà in pista con un omaggio speciale alla Guardia di Finanza, celebrando i 250 anni di storia del Corpo con un logo esclusivo sulle sue SF-24. Questo gesto rappresenta non solo un tributo, ma anche un legame profondo tra due eccellenze italiane, unite dai valori di impegno, dedizione e innovazione. Il logo, che i tifosi potranno ammirare sulle rosse Ferrari, è un simbolo di storia e modernità. Nella stilizzazione del numero 250, si fonde la fiamma iconica della Guardia di Finanza, accompagnata dal tricolore nazionale. Un design essenziale ma potente, che racchiude in sé oltre due secoli di tradizione e futuro, inoltre nella giornata di domenica 1° settembre la prestigiosa Banda del Corpo eseguirà l’Inno nazionale sulla griglia di partenza della Formula 1 in apertura della gara. Un momento solenne e suggestivo.

Il Comitato eventi sportivi, insieme al personale del Quartier Generale, ha inoltre allestito nella Fan Zone dell'Autodromo Nazionale di Monza uno stand del Corpo, in cui si trova il VE.I.CO.LO. itinerante delle Fiamme Gialle, già presente in tutte le manifestazioni sportive, volto a offrire ai cittadini la possibilità di immergersi nella realtà virtuale. Infatti, al suo interno i visitatori hanno a disposizione quattro postazioni multimediali, dotate di visori di ultima generazione, per simulare situazioni di attività operativa.

© Ufficio Stampa

“Notiamo con orgoglio un grande interesse verso il Corpo da parte del pubblico italiano e straniero passato copioso in questi giorni presso la Fan Zone dell’Autodromo di Monza, permettendoci di far conoscere il lavoro che quotidianamente svolgiamo da 250 anni per il nostro Paese”

dichiara il Generale di Brigata Luigi Macchia, Coordinatore del Comitato degli eventi sportivi per i 250 anni della fondazione del Corpo.