F1 Monza, Hamilton: “Voglio pensare che stiamo vedendo la luce in fondo al tunnel”

Reduce dal brutto errore commesso nell’ultimo fine settimana a Zandvoort, dove ha messo la sua monoposto a muro durante la gara, Hamilton vuole lasciarsi alle spalle tutte le difficoltà vissute finora in questa prima stagione in Ferrari.



L’inglese è sicuro che l’affetto dei tifosi presenti a Monza potrà aiutarlo a voltare pagina, su un circuito in cui il britannico ha vinto ben cinque volte (record al pari di Michael Schumacher): "L’amore dei tifosi della Ferrari è indescrivibile. Ieri c’era tantissima gente ad accoglierci a Milano, ma anche fuori dalla fabbrica di Maranello. Quando ho visto il logo Ferrari... mi sono dovuto dare un pizzicotto. Ho cercato di immagazzinare tutta l’energia positiva. Io sono ancora nuovo in questo team, quindi, ogni weekend è differente. Lo scorso anno Charles (Leclerc, ndr) ha vinto qui a Monza e la nostra auto si è sempre comportata bene su questa pista. Sono curioso di vedere come andrà quest’anno. Sono già stato sul podio di Monza in passato e lì ho visto cosa rappresentava per i piloti Ferrari".



"Se ho scelto la Ferrari anche per Niki Lauda? - hanno chiesto all'inglese - Io provo ancora tanto affetto per lui, ma ho scelto la Ferrari perché amavo vedere Michael (Schumacher, ndr) su quella macchina rossa e vedevo tutto l’affetto dei tifosi e volevo provare queste sensazioni anche io. Niki è però sempre presente nella mia mente e so esattamente cosa mi direbbe in questo momento. Lui era un gran combattente".



Hamilton ha parlato anche della penalità ricevuta a Zandvoort: "Sono rimasto scioccato quando ho saputo della penalità che dovrò scontare qui (cinque posizioni in griglia, ndr). Questo mi dà però ancora più voglia di lottare per rimontare queste posizioni. In Olanda ho vissuto uno dei miei weekend migliori, fino alla domenica. Poi ho commesso un errore in gara, il che è insolito per me. Però il team è sempre rimasto ottimista e abbiamo studiato l’errore per ripartire al meglio qui. Anche se siamo reduci da una domenica difficile, mi piace pensare che stiamo vedendo la luce in fondo al tunnel. Non voglio preoccuparmi troppo del domani, ma godermi ogni momento del presente. La prima parte della stagione è volata via e non voglio perdermi nessun momento speciale. Ci sono stati tanti alti e bassi, ma ora potrò provare a ripagare l’affetto dei tifosi. Sarei disposto a dare la mia scia a Charles per un’eventuale pole position in qualifica? Non ne abbiamo discusso, ma sono pronto ad aiutare il team".



Sarà anche il primo Gp di Monza per Kimi Antonelli, annunciato pilota Mercedes proprio in occasione di questo appuntamento lo scorso anno: "Sarà un weekend speciale per me, perché è qui che è iniziata la mia avventura in F1, con quell’annuncio. Finora la stagione è andata bene, tutto sommato, e speriamo di poter centrare un bel risultato qui a Monza. È la mia seconda gara di casa dopo quella di Imola e ora ho più esperienza: so come comportarmi per dare il 100%. Devo concentrarmi solo su me stesso. Anche se ultimamente non è andata benissimo, voglio focalizzarmi sul lavoro che c’è da fare, concentrarmi sui dettagli. A Imola non avevo gestito le energie nel modo migliore, anche per via dei tanti impegni, mentre qui a Monza mi sto gestendo meglio. Domenicali dice che i tifosi più giovani hanno una soglia d’attenzione più bassa e vorrebbero gare più corte? Io amo i weekend con le Sprint e li aumenterei di numero, perché c’è molta attività in pista, ma gare più corte la domenica non mi piacerebbero. Non sarebbero più spettacolari".



Fernando Alonso spera invece di poter estrarre qualcosa di buono dalla sua Aston Martin: "La nostra vettura è cresciuta rispetto a inizio stagione. Ora riusciamo a lottare per andare a punti regolarmente. La monoposto è più stabile e qui sarà fondamentale l’efficienza. Affrontiamo questo weekend con cautela. Gare più corte? Quando accadrà, io sarò già sul divano. Non è un problema del nostro sport, è la società che è cambiata".



Presente in conferenza stampa anche Carlos Sainz: "Questa è una pista che amo molto, una delle migliori per me. Sono sempre andato bene su questo circuito, forse perché c’è poco carico aerodinamico”.