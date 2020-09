F1, Mick Schumacher sull'Alfa Romeo nelle libere 1 al Nurburgring

GP GERMANIA

A distanza di 8 anni dal ritiro di Michael, un altro Schumacher torna al volante di una monoposto di F1 in un Gran Premio. Il figlio Mick farà il suo debutto ufficiale al Nurburgring alla guida dell'Alfa Romeo con cui correrà le prime prove libere venerdì 9 ottobre. "Sono felicissimo, non vedo l'ora di guidare davanti alla mia gente - ha twittato il figlio d'arte - Ringrazio la Ferrari Driver Acadermy, la Ferrari e l'Alfa Romeo".

Il 21enne tedesco ha già guidato le moderne macchine di Formula 1, essendosi messo al volante della Ferrari SF90 in un test in Bahrain lo scorso anno, e ha anche guidato molte delle ex auto di suo padre, inclusa la Ferrari F2004 al Mugello in questo mese. Schumi Jr è membro della Ferrari Driver Academy e ha in pugno il Mondiale di Formula 2, dove è in testa con solo due round da disputare in Bahrain, a novembre e dicembre.

Oltre a Mick, altri due piloti dell'Academy Ferrari sono pronti a fare il loro debutto: si tratta di Callum Ilotte Robert Shwartzman. Il primo scenderà in pista nello stesso weekend al volante della Haas, il secondo dovrà aspettare l'ultimo GP della stagione, ad Abu Dhabi. In preparazione all'esordio, i tre piloti saranno impegnati domani sulla pista di Fiorano per una giornata di test con una monoposto di Formula 1, la SF71H che disputò la stagione 2018 per la Scuderia Ferrari.

LA FERRARI: "ALTRA TAPPA NEL PROCESSO DI CRESCITA"

"Abbiamo voluto organizzare questo test per mettere i nostri tre talenti nelle migliori condizioni possibili per affrontare un evento che sarà comunque speciale per la loro carriera. Sarà utile per loro prendere confidenza con una vettura di Formula 1, ben più complessa di quella con cui sono abituati a gareggiare adesso - ha spiegato Laurent Mekies, Direttore FDA & Direttore Sportivo Scuderia Ferrari -. Siamo lieti che Haas e Alfa Romeo Racing offrano a tre giovani come Callum, Mick e Robert questa opportunità e colgo l'occasione per ringraziare entrambi i team. Crediamo molto nella nostra Academy, che ha già confermato con Charles Leclerc di poter dare alla Scuderia un pilota su cui costruire il futuro a lungo termine. Callum, Mick e Robert stanno dimostrando in questa stagione di Formula 2 il loro valore e questo test e' un'ulteriore tappa nel loro processo di crescita".

