Motomondiale, Brembo title sponsor del GP del Mugello

Brembo, leader mondiale nella produzione di sistemi frenanti, festeggia un traguardo storico: 50 anni di innovazione e successi nel mondo del Motorsport. Quest'anno, l'azienda celebra questa importante ricorrenza assumendo un ruolo di primo piano al MotoGP del Mugello, dove nel weekend sarà il prestigioso Title Sponsor del circuito toscano per il secondo anno consecutivo. Brembo si distingue inoltre come Braking Inspiration Partner della MotoGP, contribuendo a ridefinire continuamente gli standard di prestazioni e sicurezza nelle competizioni motociclistiche. “Brembo, fornitore di tutti i team di MotoGP, quest’anno è il Title Sponsor della gara prevista sul circuito del Mugello: una scelta fortemente voluta da noi per celebrare 50 anni di storia e di successi nel Motorsport, un anniversario speciale - ha dichiarato Matteo Tiraboschi, presidente esecutivo di Brembo - . Siamo riconosciuti da tutti i piloti e da tutti i team come leader tecnologico in grado di fornire soluzioni innovative per i sistemi frenanti, per le frizioni, per le ruote e anche per le sospensioni”.