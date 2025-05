F1 Miami, Hamilton: "Tante cose mi impediscono di essere costante"

Lo scorso anno, a Miami, ottenne il suo primo successo in carriera: Lando Norris torna con l'obiettivo di ripetere quanto fatto nel 2024. "Vincere era il mio sogno da bambino e farlo l'anno scorso a Miami è stato bellissimo - dice il britannico nella conferenza stampa della vigilia - e spero di poterlo rifare. Al momento forse siamo i migliori, ma gli altri sono lì: cercheremo tutti di fare passi in avanti, io stesso sto lavorando per capire come e dove poterlo fare, probabilmente nella guida e nel feeling con la macchina". L'adattabilità della McLaren è uno degli argomenti su cui il vicecampione del Mondo insiste: "Piastri forse è stato più bravo ad adattarsi, io non pensavo fosse così difficile. In alcune piste mi sono sentito meglio, in altre meno. Ci sarà un aggiornamento per semplificare la monoposto, ma non so le tempistiche e non voglio aggrapparmi a questo: la squadra sta facendo di tutto, sono fiducioso. Saremo forti per tutta la stagione, non credo che da Barcellona in poi i valori cambieranno, gli altri possono dire quello che vogliono".