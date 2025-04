Ferrari, Vasseur guarda speranzoso a Miami: "Vogliamo proseguire con i progressi visti in Arabia Saudita"

La Ferrari è pronta a sbarcare a Miami dopo un weekend in Arabia Saudita più che soddisfacente rispetto a come era partito. Il podio di Charles Leclerc e la rimonta di Lewis Hamilton hanno acceso l'ambiente della Rossa che proverà a portare negli Stati Uniti alcune nuove soluzioni come spiegato dal Team Principal Frédéric Vasseur. "Dopo qualche giorno trascorso a Maranello, utile per analizzare i dati raccolti nella prima tripletta stagionale, siamo pronti per scendere in pista a Miami, una gara particolare per molti aspetti, nella quale noi avremo modo di celebrare un anno di collaborazione con il nostro title partner HP".