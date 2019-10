F1 Messico, Vettel e Leclerc: "Gara lunga, abbiamo la velocità"

Sebastian Vettel e Charles Leclerc non nasconodono un po' di amaro in bocca per la mancata pole in Messico, ma si dicono entrambi fiduciosi in vista di domenica: "La gara è lunga e abbiamo la velocità per fare bene". Hanno detto i due piloti Ferrari, mentre il team principal della Rossa, Mattia Binotto, è tornato sul controverso finale di qualifica, quando Max Verstappen ha ignorato le bandiere gialle e tenuto il piede sull'acceleratore nonostante l'incidente di Bottas: "C'è un regolamento sulle bandiere gialle, non si può non rallentare, non farlo significa infrangere il regolamento".