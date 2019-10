F1 Messico: Verstappen sotto investigazione, la pole è in dubbio

Max Verstappen è sotto investigazione e la sua pole position è in dubbio. Il pilota della Red Bull ha dominato le qualifiche chiudendo in 1'14''758, ma nell'ultimo tentativo pare non aver rispettato le bandiere gialle per l'incidente di Bottas. Ora è stato sentito dai commissari e la sua posizione è sub-iudice. Leclerc e Vettel sperano di guadagnare la prima fila. Quarta piazza al momento per la Mercedes di Hamilton. Max mette tutti in riga in Messico Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images





Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Ultime gallery Vedi tutte

È stata una qualifica tiratissima, ma condita da un "giallo" finale. Dopo l'incidente di Bottas, infatti, sono state immediatamente esposte le bandiere gialle e Verstappen è sembrato essere l'unico pilota a non alzare il piede, facendo addirittura il miglior tempo nel terzo settore. Un comportamento che, da regolamento, potrebbe costargli non solo la cancellazione del tempo finale (che comunque non lo avrebbe privato della pole), ma anche una penalità in griglia, per non aver rispettato le condizioni di sicurezza. Max in conferenza stampa ha ammesso di non aver alzato il piede e quindi la FIA ha deciso di convocarlo e metterlo sotto investigazione.

La Ferrari, che spera in una sanzione, deve comunque leccarsi le ferite, visto che le due Rosse sembravano le grandi favorite per conquistare entrambe la prima fila. Leclerc è stato autore di un ottimo giro nel primo tentativo del Q3, Vettel si stava migliorando nel secondo, prima che lo schianto di Bottas congelasse tutto, ma probabilmente non era comunque in grado di attaccare la pole di Max.

Seb e Charles sono comunque riusciti a tenersi alle spalle entrambe le Mercedes, con Hamilton che scatterà dalla quarta casella nella sua caccia a quei 14 punti in più di Bottas che gli regalerebbero il sesto titolo iridato. Per Valtteri un grosso spavento e la rabbia di una deludente sesta piazza, alle spalle anche dell'altra Red Bull di Albon. Visti i danni alla vettura, per altro, il finlandese rischia una partenza dalla pit lane che potrebbe anche facilitare il compagno nel trionfo mondiale.

I piloti dei tre top team partiranno tutti e sei con gomma media, in una gara che si preannuncia tutta da vivere in termini di strategie e pit-stop.

Splendida qualifica per le McLaren di Sainz e Norris, che hanno monopolizzato la quarta fila tenendosi dietro le due sorprendenti Toro Rosso di Kvyat e Gasly. Fuori al Q2 invece l'idolo di casa Perez con la Racing Point. Il messicano scatterà in sesta fila insieme alla Renault di Hulkenberg, seguito dall'altra Renault di Ricciardo e dalle due Alfa Romeo di Raikkonen e Giovinazzi, che ha chiuso alle spalle del compagno di team dopo 5 weekend di fila in cui lo batteva in qualifica.

LA GRIGLIA DI PARTENZA

CALENDARIO E CLASSIFICHE