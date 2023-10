F1 Messico, Leclerc: "Pole inaspettata, domani vogliamo vincere". Sainz: "Gran risultato"

GP MESSICO

Seconda pole di fila per il monegasco che al parco chiuso ammette: "Non me l'aspettavo"

© Getty Images 1 di 31 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Charles Leclerc sembra averci preso gusto e dopo aver conquistato la pole negli Usa fa il bis a Città del Messico in una prima fila tutta Ferrari. Una qualifica da incorniciare per il monegasco che nel GP del Messico partirà davanti a tutti, un risultato però inaspettato: "Non mi aspettavo di fare la pole, sono due weekend di seguito che lo diciamo e la gente non ci crede. A essere onesto non mi aspettavo la pole, pensavo che dopo la Q3 non eravamo andati male e poi tutto si è coordinato e abbiamo guadagnato tempo".

"Ora ci concentriamo su domani perché ok la pole position, ma dobbiamo vincere domani ed è molto difficile" ha ammesso Leclerc. Il monegasco ha quindi sottolineato: "Mi concentrerò, abbiamo avuto un buon passo. Sarà sfidante, vedremo come andrà. Non so se sono stato il migliore in assoluto, ma domani proveremo a finalizzare".

SAINZ: "BUON RISULTATO" Nella prima fila che parla tutta italiano, in salsa Rossa, Carlos Sainz sorride per il secondo posto in griglia di partenza: "È stata una sessione strana, tutto il weekend lo è stato. D'improvviso ho migliorato di un decimo e facevo fatica a capire come ho fatto. Difficile capire gli pneumatici, ma siamo riusciti a metterci in una buona posizione per domani. Sicuramente non siamo forti col carburante e le gomme a seconda dell'assetto, ma so che avendo la Red Bull dietro è un buon risultato". Vedi anche Formula 1 F1 Messico: Leclerc in pole davanti a Sainz, prima fila tutta Ferrari