F1 Messico: Leclerc in pole davanti a Sainz, prima fila tutta Ferrari

GP MESSICO

Quarta pole stagionale per il monegasco che apre la prima fila tutta Ferrari col collega Sainz

F1, caccia alla pole in Messico



























































1 di 31 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 31 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Un super Charles Leclerc conquista la pole position del GP del Messico, diciannovesima tappa stagionale del Mondiale di F1. In 1:17.166, il pilota monegasco apre la prima fila tutta Ferrari precedendo di appena 67 millesimi il compagno di box Carlos Sainz che piazza la sua SF-23 davanti alla Red Bull di Max Verstappen che condividerà la seconda fila con l'Alpha Tauri di Ricciardo. Clamorosa, invece, l'esclusione già a partire dal Q1 di Lando Norris, con problemi di traffico e troppe sbavature che lo porteranno a partire dall'ultima fila in griglia al diciannovesimo posto con la sua McLaren davanti al solo Sargeant.

La Rossa che non ti aspetti, quella che in Messico è capace di piazzare un uno-due in prima fila da applausi, con Charles Leclerc che conquista la pole position a Città del Messico prendendosi la scena. Andando contro ogni previsione, con le SF-23 che sembravano aver subito l'evoluzione della pista in Q2 tanto da faticare a prendere il pass per il Q3, il monegasco sale in cattedra e sorprende tutti, seguito da un Carlos Sainz che per soli 67 millesimi non è riuscito a mettere la sua monoposto davanti a quella del collega di box. A far festa è tutto il box di Maranello, ma in particolare il lato di Leclerc che in Messico centra la quarta pole della stagione, la seconda di fila dopo quella del COTA di Austin.

Un risultato che fa ancor più piacere per la Rossa che riesce a mettersi dietro di 97 millesimi la Red Bull di Max Verstappen che partirà dalla seconda fila davanti a Daniel Ricciardo. Terza fila per Perez ed Hamilton, seguiti da Piastri, Russell, Bottas e Zhou, ma con una griglia di partenza sub iudice con Verstappen, Russell, Alonso e Hamilton sotto investigazione.

Si fermano invece al Q2 le ambizioni dell'Alpine di Gasly, che partirà 11° dalla sesta fila davanti alla Haas di Hulkenberg. Settima fila per l'Aston Martin di Fernando Alonso, tutt’altro che in forma in questo weekend messicano, che precede la Williams di Albon (che aveva conquistato l'accesso in Q3 per poi ritrovarsi col tempo cancellato e col 14° posto in griglia). Eliminato in Q1, e dunque costretto a partire dall'ottava fila con Tsunoda e in sedicesima casella Esteban Ocon in Alpine, seguito in nona fila dalla Haas di Magnussen e dall'Aston Martin di Stroll. Ultima fila, oltre al citato Norris, per Sargeant che con la sua Williams chiuderà lo schieramento al via alle spalle della McLaren del britannico su cui tutti puntavano per la pole del GP del Messico.