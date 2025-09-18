Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Formula 1
F1

F1, Leclerc: "Vincere a Baku? La pista mi piace, una speranza c'é"

Hamilton: "Un successo nel mio caso è inverosimile, ma vorrei salire sul podio per la squadra"

18 Set 2025 - 16:08
© IPA

© IPA

Dopo Monza, la Ferrari va a caccia di un risultato importante a Baku, in Azerbaijan, tracciato dove Charles Leclerc ha conquistato quattro pole position di fila. Maranello insegue ancora la prima vittoria nel 2025 e il pilota monegasco tiene i piedi per terra in vista della gara. "Se penso di vincere? Non lo so, sicuramente Baku mi piace tanto, é una pista sulla quale siamo andati forte anche in anni in cui era difficile farlo - ha detto il ferrarista -. La speranza quindi ce l'ho, poi dalla pole alla vittoria sono tanti giri in più...".

"E' solo giovedì e io non voglio parlare troppo presto. Vedremo dove saremo in griglia, sicuramente non siamo la macchina migliore - ha aggiunto realisticamente Leclerc -. Lo è la McLaren ovviamente, ma mi aspetto grandi cose anche da Red Bull e Verstappen. Qua in qualifica abbiamo fatto cose belle, ma quella conta poco, dopo c'è la gara e lì darò il massimo".

Leggi anche

Formula 1, Piastri sugli ordini di scuderia: "Sappiamo come correremo da qui in avanti"

Leclerc poi ha parlato anche dell'anno prossimo."Il nostro dovere è quello di avere una macchina per andare a cercarli" ha detto il monegasco, riferendosi agli avversari oggi più veloci. In passato ha espresso dubbi sulle nuove regole, "ma se vinceremo mi piaceranno da morire. Cerchiamo di iniziare la nuova era con il piede giusto. La verità è che ci sono troppi punti interrogativi per tutti e non sappiamo cosa sarà". Si parla molto delle nuove power unit: "Ci sono rumors dappertutto. Non si può dire dove sono gli altri ma non importa ora, dobbiamo concentrarci su noi stessi. Sono contento di come lavoriamo, vedremo l'anno prossimo dove saremo".

Leggi anche

Hamilton in prima fila per Gaza: "Una grande tragedia, non possiamo restare a guardare"

HAMILTON: "UNA VITTORIA A BAKU? INVEROSIMILE"
Molto meno possibilista invece Lewis Hamilton in vista del Gp di Azerbaijan . "Una vittoria? Penso che per il team sia un po' inverosimile nel mio caso, visto che sono stato sempre sesto, settimo o ottavo per gran parte della stagione - ha dichiarato il britannico -. Mi piacerebbe salire sul podio per la squadra, prima o poi. Charles ne ha conquistati quattro o cinque". "Mi sento ottimista in vista del weekend - ha continuato -. Sento di aver trovato un paio di cose sulla vettura, e ora devo lavorare per sfruttarle. Quindi spero davvero che questo weekend possa essere l'inizio di una nuova stagione". "Guidare davanti ai tifosi a Monza è stata una vera e propria carica di energia e la porterò anche a Baku", ha concluso Lewis.

f1
baku
ferrari
leclerc
hamilton

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:19
Antonelli diplomato

Antonelli, che traguardo: si è diplomato

00:13
Lo spettacolo di Monza sono i tifosi

Lo spettacolo di Monza sono i tifosi

00:10
Tifoso Ferrari "scherza" con Russell

Tifoso Ferrari "scherza" con Russell

00:32
Il casco speciale di Antonelli per Monza

Il casco speciale di Antonelli per Monza

01:23
Piquadro e Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Piquadro e Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

01:29
MCH ENTUSIASMO FERRARI PIAZZA DUOMO 3/9 MCH

Festa Ferrari a Milano: che entusiasmo in Duomo!

00:45
MCH TRAM FERRARI/PUMA

Il tram Ferrari gira per Milano

00:54
DICH HAMILTON MONZA doppiato

Hamilton ammette: "Mi aspettavo una stagione diversa, ma dobbiamo restare fiduciosi"

00:55
DICH VASSEUR MONZA doppiato

Vasseur: "Ferrari dietro solo alla McLaren, dobbiamo essere positivi"

00:30
DICH HAMILTON MONZA DICH

La carica di Hamilton davanti ai tifosi: "Darò il massimo"

08:36
DICH LECLERC MONZA DICH

Leclerc: "Una vittoria a Monza? Io ci credo"

00:09
Hadjar, ma che fai?

Hadjar, ma che fai?

01:21
Cadillac in Formula 1

Cadillac in Formula 1

00:10
Verstappen: sorpasso da vertigine… in vacanza

Verstappen: sorpasso da vertigine… in vacanza

00:17
Hulkenberg fa la storia e la piccola figlia impazzisce

Hulkenberg fa la storia e la piccola figlia impazzisce

01:19
Antonelli diplomato

Antonelli, che traguardo: si è diplomato

I più visti di Formula 1

Sei Sprint e tre novità, la F1 del 2026 punta a emozionare tutti

Leclerc re della pole a Baku: missione vittoria possibile?

Max vs Lewis, sfida infinita: il duello mondiale gara per gara

Hamilton in prima fila per Gaza: "Una grande tragedia, non possiamo restare a guardare"

Raikkonen ci riprova: bis nella NASCAR ad Austin

Emerson Fittipaldi, leggenda Topps a Monza

Notizie del giorno
Vedi tutti
18:15
Battocletti: un'altra finale nei 5.000 metri dei mondiali di Tokyo per continuare a stupire
18:09
Cremonese, Audero: "Sappiamo lottare e soffrire"
18:03
Borg e il tumore: "È in remissione, lotto come se fosse una finale di Wimbledon"
17:50
Bologna, Orsolini: "Bologna è casa mia. Sogno il mondiale"
17:41
All'Italia lo "spareggio" per gli ottavi: tris all'Ucraina per andare avanti ai Mondiali