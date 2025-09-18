F1, Leclerc: "Vincere a Baku? La pista mi piace, una speranza c'é"

Hamilton: "Un successo nel mio caso è inverosimile, ma vorrei salire sul podio per la squadra"
Dopo Monza, la Ferrari va a caccia di un risultato importante a Baku, in Azerbaijan, tracciato dove Charles Leclerc ha conquistato quattro pole position di fila. Maranello insegue ancora la prima vittoria nel 2025 e il pilota monegasco tiene i piedi per terra in vista della gara. "Se penso di vincere? Non lo so, sicuramente Baku mi piace tanto, é una pista sulla quale siamo andati forte anche in anni in cui era difficile farlo - ha detto il ferrarista -. La speranza quindi ce l'ho, poi dalla pole alla vittoria sono tanti giri in più...".
"E' solo giovedì e io non voglio parlare troppo presto. Vedremo dove saremo in griglia, sicuramente non siamo la macchina migliore - ha aggiunto realisticamente Leclerc -. Lo è la McLaren ovviamente, ma mi aspetto grandi cose anche da Red Bull e Verstappen. Qua in qualifica abbiamo fatto cose belle, ma quella conta poco, dopo c'è la gara e lì darò il massimo".
Leclerc poi ha parlato anche dell'anno prossimo."Il nostro dovere è quello di avere una macchina per andare a cercarli" ha detto il monegasco, riferendosi agli avversari oggi più veloci. In passato ha espresso dubbi sulle nuove regole, "ma se vinceremo mi piaceranno da morire. Cerchiamo di iniziare la nuova era con il piede giusto. La verità è che ci sono troppi punti interrogativi per tutti e non sappiamo cosa sarà". Si parla molto delle nuove power unit: "Ci sono rumors dappertutto. Non si può dire dove sono gli altri ma non importa ora, dobbiamo concentrarci su noi stessi. Sono contento di come lavoriamo, vedremo l'anno prossimo dove saremo".
HAMILTON: "UNA VITTORIA A BAKU? INVEROSIMILE"
Molto meno possibilista invece Lewis Hamilton in vista del Gp di Azerbaijan . "Una vittoria? Penso che per il team sia un po' inverosimile nel mio caso, visto che sono stato sempre sesto, settimo o ottavo per gran parte della stagione - ha dichiarato il britannico -. Mi piacerebbe salire sul podio per la squadra, prima o poi. Charles ne ha conquistati quattro o cinque". "Mi sento ottimista in vista del weekend - ha continuato -. Sento di aver trovato un paio di cose sulla vettura, e ora devo lavorare per sfruttarle. Quindi spero davvero che questo weekend possa essere l'inizio di una nuova stagione". "Guidare davanti ai tifosi a Monza è stata una vera e propria carica di energia e la porterò anche a Baku", ha concluso Lewis.
