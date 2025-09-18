F1, Leclerc: "Vincere a Baku? La pista mi piace, una speranza c'é"

Leclerc poi ha parlato anche dell'anno prossimo."Il nostro dovere è quello di avere una macchina per andare a cercarli" ha detto il monegasco, riferendosi agli avversari oggi più veloci. In passato ha espresso dubbi sulle nuove regole, "ma se vinceremo mi piaceranno da morire. Cerchiamo di iniziare la nuova era con il piede giusto. La verità è che ci sono troppi punti interrogativi per tutti e non sappiamo cosa sarà". Si parla molto delle nuove power unit: "Ci sono rumors dappertutto. Non si può dire dove sono gli altri ma non importa ora, dobbiamo concentrarci su noi stessi. Sono contento di come lavoriamo, vedremo l'anno prossimo dove saremo".