Formula 1, Piastri lancia un segnale alla McLaren: "Sappiamo come correremo da qui in avanti"

A Baku si potrebbe chiudere il primo dei due Mondiali: la McLaren, infatti, si presenta al Gp dell'Azerbaigian con la possibilità di conquistare il titolo costruttori. Il tutto a dimostrazione del dominio in questo 2025: una netta differenza con i giochi decisi all'ultimo weekend nel 2024. Di questo, Oscar Piastri è consapevole e naturalmente felice: "È stata una stagione diversa rispetto a un anno fa, quando ci siamo giocati tutto alla fine. Internamente è stata vissuta in modo differente, anche perché nel 2024 fu un wekeend movimentato. Quest'anno abbiamo fatto un passo in avanti, abbiamo dato una sensazione di "inevitabilità", della quale sono fiero. Sono orgoglioso di tutto questo. Poter vincere il Costruttori non cambia il nostro approccio, sono felice di tornare in macchina per contribuire all'obiettivo".