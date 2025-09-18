Logo SportMediaset
Formula 1
VERSO IL GP D'AZERBAIGIAN

Formula 1, Piastri lancia un segnale alla McLaren: "Sappiamo come correremo da qui in avanti"

L'australiano, in conferenza a Baku, spiega le scelte di Monza. Antonelli: "In Italia gara deludente, sono d'accordo con Wolff"

18 Set 2025 - 12:42
© Getty Images

© Getty Images

La Formula 1 fa tappa in Azerbaigian: a Baku, primo match point per il titolo Costruttori, con la McLaren di Oscar Piastri che punta a chiudere i conti. "Quest'anno abbiamo fatto passi in avanti, sono fiero di tutto ciò", dice l'australiano in conferenza, che sugli ordini di scuderia aggiunge: "Sappiamo come correremo d'ora in avanti". Kimi Antonelli torna su una gara da dimenticare: "Wolff ha definito il mio weekend deludente? Sono d'accordo".

A Baku si potrebbe chiudere il primo dei due Mondiali: la McLaren, infatti, si presenta al Gp dell'Azerbaigian con la possibilità di conquistare il titolo costruttori. Il tutto a dimostrazione del dominio in questo 2025: una netta differenza con i giochi decisi all'ultimo weekend nel 2024. Di questo, Oscar Piastri è consapevole e naturalmente felice: "È stata una stagione diversa rispetto a un anno fa, quando ci siamo giocati tutto alla fine. Internamente è stata vissuta in modo differente, anche perché nel 2024 fu un wekeend movimentato. Quest'anno abbiamo fatto un passo in avanti, abbiamo dato una sensazione di "inevitabilità", della quale sono fiero. Sono orgoglioso di tutto questo. Poter vincere il Costruttori non cambia il nostro approccio, sono felice di tornare in macchina per contribuire all'obiettivo".

L'altro grande argomento è Monza, con gli ordini di scuderia difesi dallo stesso australiano: "Ne abbiamo parlato e sappiamo come correremo da qui in avanti, quanto successo fa parte del passato. Abbiamo avuto discussioni che resteranno private. A Monza non potevo lottare per la vittoria, non c'era uno scenario ideale. Se fossi stato in corsa per farlo, forse sarebbe cambiata l'indicazione di cedere la posizione a Norris. Io ho fiducia nel team, so che faranno le scelte giuste, perché in Italia meritavo di arrivare terzo: ero veloce, ma non ovunque".

Monza, invece, è stata una giornata da dimenticare, l'ennesima di questo periodo per Kimi Antonelli: "Wolff ha definito l'intero weekend deludente, penso si riferisse soprattutto alla gara e sono d'accordo, con lui c'è un dialogo aperto. Lo devo prendere come uno spunto per fare meglio, servono sessioni pulite a Baku, a Monza sono andato un po' "alla cieca", non avevo ritmo pure se in qualifica è andata bene. Qui in Azerbaigian mi piace, è una pista piacevole e complicata. Molti team qui hanno portato aggiornamenti e questo ci crea difficoltà, ma ci porta anche a essere più precisi per evitare ogni errore".

