F1, Leclerc: "Penso solo a ritorno in pista, pronto a ripartire"

"L'unica cosa che ho in mente adesso è tornare in pista. E' la cosa che più mi piace fare e con questa situazione per me è impossibile guidare". Lo ha detto Charles Leclerc prima di partecipare a 'EPCC' da Alessandro Cattelan. "Vado a dormire e mi sveglio con solo una idea in testa, quella di guidare. Mi manca tanto, mi sto allenando più che mai per essere pronto quando si riparte", ha aggiunto il pilota della Ferrari.