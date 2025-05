F1, Leclerc amaro prima di Monaco: "Chance basse di vittoria, abbiamo un punto debole"

La giornata era stata inaugurata da Charles Leclerc, presente nella prima sessione della conferenza al fianco degli amici Pierre Gasly (Alpine) e Isack Hadjar (Racing Bulls). Il monegasco, vincitore l'anno scorso, si sofferma sulle sue chance di successo e non illude i tifosi: "Se volete una risposta sincera, devo dire che sono basse. La nostra macchina ha faticato moltissimo nelle curve lente e qui ci sono solo quelle, quindi non è la pista più promettente per noi. Monaco però è un tracciato talmente unico che può riservare sorprese, spero che succeda. Se così non dovesse essere, speriamo di fare una bella qualifica. Ovviamente credo in me stesso, sono sempre andato bene nei circuiti cittadini, però sappiamo di faticare sui tratti lenti e questo ci lascia perplesso rispetto a Monaco. Se dovessimo farcela, sarebbe un'impresa. Ovviamente i piloti possono fare la differenza: quanto sei in difficoltà tiri sempre fuori quel qualcosa in più e puoi fare cose speciali. Nel 2021 non abbiamo combinato nulla tutto l'anno e siamo partiti in vetta, personalmente spero ancora di ripetere ciò che abbiamo fatto l'anno scorso e di trovare la vittoria".