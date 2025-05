Leclerc in bianco... blu a Montecarlo per vincere ancora

Look speciale Montecarlo per Charles Leclerc nel fine settimana della sua gara di casa. Come accade ormai sempre più spesso (forse anche troppo) squadre e piloti studiano livree particolari per determinate ricorrenze, anniversari e celebrazioni. Da venerdì 24 a domenica 25 maggio il pilota monegasco sfoggerà una tuta biancoblu (molto più bianca che blu) arricchita da un richiamo rosso all'altezza della vita che darà sicuramente nell'occhio e non mancherà di fare discutere. In attesa di quello... in presenza, il relativo dibattito è già iniziato online. All'apparizione delle foto ufficiali sui social di Charles e della Ferrari non sono mancati commenti particolarmente salaci, soprattutto riferiti ai colori bianco e blu, che sono gli stessi della Williams, vale a dire la squadra che pochi giorni fa ad Imola ha dato parecchio filo da torcere a Leclerc ed Hamilton, in particolare con Alexander Albon alla fine quinto alle spalle di sir Lewis ma davanti a Lerclerc, costretto a dare via libera al pilota inglese dopo averlo costretto fuori pista alla staccata del Tamburello.