F1, Leclerc: "Momento difficile, ma non mollo"

FERRARI

La Ferrari ha chiuso con entrambi i piloti in zona punti, ma senza la penalità a Raikkonen e qualche ritiro illustre (Verstappen, Stroll), pure il Mugello si sarebbe chiuso con un doppio zero. Il cuore di Charles Leclerc non è bastato, anche se all'inizio il monegasco aveva illuso con una grande partenza. "Non è stata una delle gare più difficili, ma ho fatto fatica con il passo e il bilanciamento. Dobbiamo lavorare, è difficile, ma rimango motivato. Dobbiamo capire cosa c'è che non va con questa macchina e fare qualche cosa. Non vedo l'ora di tornare in gara in Russia, ma è un momento molto difficile"





































































Più pessimista, o realista, è il team principal Mattia Binotto. "Ha ragione Leclerc, bisogna fare qualcosa, siamo delusi perch non avevamo chiaramente passo gara. Perdiamo ritmo dopo pochi giri e il risultato è la conseguenza. Non c'è una spiegazione, c'è un degrado evidente delle gomme che è una delle difficoltà del nostro progetto. Non è scontato e non è facile uscirne, servono progressi più profondi", ha ammesso. Forse a Sochi ci sarà qualche sviluppo: "Qualche piccola novità la vedremo in Russia, ma non farà la differenza. Serve più tempo per riposizionarci, stiamo lavorando sodo anche in galleria del vento e al simulatore per correggere il progetto di base anche in ottica anno prossimo. I piloti hanno fatto del loro meglio, ma con delle difficoltà. Dobbiamo uscirne tutti insieme".