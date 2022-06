F1, Leclerc: “Luglio mese decisivo, siamo pronti”. Sainz: “La vittoria arriverà”

FERRARI

A Silverstone il monegasco fiducioso di uscire dal momento negativo, ottimista anche il compagno di scuderia

Cresce l’attesa per il Gran Premio di Formula 1 di Silverstone, in programma domenica sul circuito britannico. Le Ferrari, reduci da un momento negativo, sono a caccia di un successo che manca ormai dall’Australia con il trionfo di Charles Leclerc. Proprio il monegasco è fiducioso: “Luglio sarà il mese decisivo, la macchina è competitiva, torneremo a vincere”. Ottimista anche il compagno Carlos Sainz: “Abbiamo un'ottima vettura, serve pazienza”. © Getty Images

Ferrari chiamate al riscatto nel Gp di Silverstone dopo un periodo difficile. Domenica, sullo storico circuito britannico, Charles Leclerc cerca una vittoria che manca ormai dall’Australia: “Adoro questa pista, non vedo l’ora che inizi il week end, abbiamo una vettura competitiva e speriamo di rimetterci in carreggiata dopo un periodo difficile. Da Miami stiamo facendo fatica, dobbiamo fare un cambio di passo e le prossime quattro gare prima della pausa estiva saranno fondamentali. Dobbiamo concentrarci su noi stessi e i risultati verranno, luglio è il mese decisivo”, le parole del monegasco.

A fargli eco anche Carlos Sainz, reduce dal secondo posto in Canada: “Ho fiducia nelle Ferrari, la vittoria arriverà, bisogna solo essere ottimisti. Stiamo lavorando bene”, le parole del pilota spagnolo, pronto anche ad aiutare il compagno di squadra Leclerc: “Sono pronto a lavorare per lui, siamo un team. Voglio la vittoria più di chiunque altro e vincendo lo aiuterei. Certo a Silverstone non è facile, il circuito è insidioso, ma la macchina è ottima”.

