F1, Leclerc: "Le mie lamentele a Singapore? Non lottiamo per il titolo, ho sbagliato" 

FERRARI

La Ferrari arriva a Sochi dopo l'incredibile tripletta Spa-Monza-Singapore e la speranza è quella di mettere a segno il poker. A tenere banco in Russia, però, sono le lamentele di Charles Leclerc nei confronti della squadra, rea di aver favorito Vettel. "Ho sbagliato - ha ammesso – a reagire così in auto. Ho imparato la lezione, dovrò stare più attento, a usare meno la radio e a non farmi sopraffare dall’adrenalina. Cercherò di non farlo più". Terruzzi: "Leclerc spietato, ma deve accettare la scelta della squadra"

“Le spiegazioni che mi hanno dato dopo la corsa sono state esaustive, era l’unico modo per fare primo e secondo e poiché io e Seb non siamo in lotta per il titolo, in questo momento conta solo il risultato della squadra”, ha aggiunto. Poi rende merito al compagno di box: "Non mi hanno avvertito di spingere di più nel giro di rientro? Ma nessuno si aspettava che Vettel riuscisse a recuperare così, era 7 secondi dietro. Merito suo che ha fatto un giro di lancio eccezionale”.

Tornato finalmente alla vittoria, Sebastian Vettel non se la prende per le parole di Leclerc: “Non bisogna dare troppo peso ai messaggi via radio, se mettessimo il microfono ai calciatori o persino ai golfisti ci sorprenderemmo di quello che sentiremmo”. Sulla strategia vincente di Singapore: “Non immaginavo che l’undercut avrebbe avuto un effetto simile”. Il suo obiettivo, però, è sempre lo stesso: "Mi manca di vincere con la Ferrari ed è quello che voglio raggiungere. Non sento che qualcosa sia cambiato dopo Singapore, ma l'importante è che dopo Monza dove tutto era andato storto, dove ho commesso un errore che non dovevo fare, abbiamo voltato pagina. Certo non nascondo che sia bella la sensazione di tornare in pista qui dopo la vittoria di Singapore. Non è la prima stagione difficile, avevamo speranze elevate all'inizio del mondiale ma ci siamo resi conto che le cose non erano come pensavamo La sfida è cercare di raggiungere la perfezione e vincere le gare. Il sogno? Di essere campione con la Ferrari", ha aggiunto a Sky.

