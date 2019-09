Binotto spiega: "Strategia giusta. è la vittoria della squadra"

Non vuole polemiche Mattia Binotto, ma solo esultare per la doppietta Ferrari Vettel-Leclerc a Singapore. Il team principal a caldo ha commentato: "È certamente una vittoria di tutta la squadra, non era scontato. Charles è rimasto sorpreso dal sorpasso di Sebastian però credo sia stata la scelta giusta". Tutto ruota intorno alla scelta di fermare ai box prima Seb di Charles: "Sapevamo che Verstappen era pronto a fermarsi, dovevamo proteggere la posizione di Seb e inoltre era l'unica opportunità per superare Hamilton. Vettel è stato bravissimo nel giro di uscita, queste sono le gare. A inizio anno non abbiamo raccolto quel che dovevamo, ora stiamo raccogliendo forse oltre le aspettative, ma nel bilancio sono ancora convinto che siamo in debito per il nostro valore. È un risultato bellissimo, ma da domani si pensa già alla Russia".