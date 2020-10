F1, Leclerc: E' un quarto posto inatteso, in gara tutto è possibile"

FERRARI

Charles Leclerc ha riportato la Ferrari nelle zone alte della classifica dopo un lungo periodo di delusioni. Un risultato forse inatteso. "Sono contento, non ce lo aspettavamo. Abbiamo fatto dei piccoli cambiamenti, stiamo andando nella giusta direzione. E' quello che dobbiamo afre, uno step alla volta. Nel Q3 siamo partiti con una base solida con il bilanciamento. Di solito con le temperature basse facciamo fatica ed invece ora andiamo forte. Ora dobbiamo fare una buona partenza, poi tutto è possibile", ha detto il monegasco. Tra Hamilton e Verstappen gode Bottas





















































































































































Vedi anche Formula 1 Al Nueburgring Bottas "nega" la pole position ad Hamilton. Leclerc avanza la candidatura al podio Per l'ennesima volta, invece, Sebastian Vettel, ha mancato l'accesso al Q3, ma ha ribadito il suo pensiero sulla macchina. "Senz'altro che con questa macchina non potevo fare di più della undicesima posizione. Cercherò di trarre il massimo magari con una mescola diversa. Non è troppo male, c'è massimo carico aerodinamico come in Ungheria. Un peccato non essere andato al massimo. Vediamo domani che scelta farò sulle gomme", ha commentato il tedesco.