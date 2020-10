Al Nuerburgring Bottas "nega" la pole position ad Hamilton. Leclerc avanza la candidatura al podio

GP EIFEL F.1 NUERBURGRING

STEFANO GATTI

Valtteri Bottas beffa Lewis Hamilton per 256 millesimi e si prende la pole position del GP del'Eifel. Manca di poco la prima fila Max Verstappen con la Red Bull (staccato di 293 millesimi ) ed al suo fianco l'olandese della Red Bull avrà Charles Leclerc che conferma i progressi ferraristi staccando il quarto tempo al suo ultimo time attack. Il monegasco chiude la qualifiche a 766 millesimi dal poleman Bottas ma si mette dietro la Red Bull di Albon e le due Renault di Daniel Ricciardo ed Esteban Ocon.

Il format "breve" del GP dell'Eifel si addice all'abilità di Valtteri Bottas di raggiungere rapidamente il limite, anche prima del compagno di squadra"prenditutto" Lewis Hamilton. Spesso quest'anno più rapido del Re Nero nella prima giornata di prove, il finlandese ne approfitta per mettere a segno la pole position in un GP privato ieri dal maltempo di tre ore di prove libere. Valtteri mette a segno la sua prima pole da due mesi a questa parte e punta a ripetere il successo di due domeniche in Russia. Dovrà guardarsi dalla voglia di rivincita di Hamilton che nella fase finale delle qualifiche non è stato esente da qualche piccola sbavatura ed ha rischiato pure di perdere la prima fila a vantaggio di un Max Verstappen superlativo. Davanti a tutti nel primo dei due tentativi messi in pista dai big nel Q3, l'olandese è rimasto alla fine dietro per soli 37 millesimi ma è pronto e motivato ad approfittare del più piccolo errore di strategia o di guida della Mercedes e dei suoi piloti per andare a caccia del secondo successo stagionale. A maggior ragione se il meteo domenicale dovesse regalare condizioni di variabilità o addirittura la pioggia.

Su un po' di fortuna e su imprevisti di vario genere deve puntare anche la Ferrari ma il quarto tempo ottenuto da Charles Leclerc autorizza il monegasco a coltivare la speranza del terzo podio stagionale, dopo il secondo posto dell'apertura stagionale in Austria ed il terzo nel GP d'Inghilterra di due mesi fa. Se un raggio di sole ha illuminato la qualifica di Leclerc, dal cono d'ombra non è riuscito ad uscire Sebastian Vettel che ha chiuso la sua qualifica al termine del Q2 con l'undicesimo tempo. Meglio di altre volte ma non sufficiente, soprattutto nel confronto con l'exploit del compgno di squadra.

Tra i due ferraristi si sono inseriti Alexander Albon (quinto con la Red Bull "figlia di un dio miniore"), le due Renault di Daniel Ricciardo ed Esteban Ocon (sesto e settimo) e le due McLaren di Lando Norris e Carlos Sainz Jr. Il britannico e lo spagnolo sono occupano l'ottava casella dello schieramento, separati da Sergio Perez che è nono con la (nettamente) migliore delle Racing Point. Non mancano però a Nico Hulkenberg le giustificazioni per l'ultimo tempo delle qualifiche. Il tedesco infatti (che nei due GP di Silverstone ad agosto aveva sostituito proprio il messicano, positivo al Covid-19) nella tarda mattinata si era già reso protagonista di una specie di "time attack" personale allo allo scopo di raggiungere in fretta e furia il circuito per saltare nell'abitacolo della RP20 di Lance Stroll, costretto da un'indisposizione a saltare le prove libere del mattino e dichiarato "unfit" per questo undicesimo appuntamento iridato. Al suo fianco, in una ultima fila ricca di "quarti di nobiltà", il tedesco avrà Kimi Raikkonen che, prendendo il via del GP, diventerà il nuovo primatista solitario in quanto a partecipazione iridate, a quota 323. In attesa di giocarsela con il rientrante Alonso nel 2021 e magari... oltre. Meglio di Kimi ha fatto l'altro uomo Alfa Romeo Antonio Giovinazzi che ha superato il "taglio" del Q1 e si è poi spinto fino alla settima fila dello schieramento (14esimo tempo), subito dietro alle Alpha Tauri di Gasly e Kvyat (rispettivamente dodicesimo e tredicesimo).