F1, Leclerc: "A Montreal non mi aspetto grandi distacchi, ma da Barcellona..."

FERRARI

Sainz: "Sapevo da tempo del rinnovo per Perez, ma tanti team mi vogliono"

© Getty Images Dopo il trionfo a Montecarlo, Charles Leclerc suona la carica in vista del Gp del Canada, ma preferisce tenere un profilo basso in vista delle gare successive. "Non mi aspetto 20" di distacco a Montreal, soprattutto per la tipologia della pista - ha spiegato il pilota della Ferrari -. Bisognerà vedere da Barcellona in poi, perché da qual momento credo torneremo a vedere la forza della Red Bull. Per vincere il campionato ne servono altre, quella di Monaco è stata solo una vittoria. Una volta finita la carriera avrò modo di ricordare quella giornata e quanto è stata importante per me".

Più concentrato sul suo futuro invece il pensiero di Carlos Sainz dopo il rinnovo di Perez con la Red Bull. "Lo sapevo già da un po', per me non è una sorpresa perché le notizie che leggete oggi io le conosco già da mesi - ha detto lo spagnolo -. Ma questo non vuol dire che non ho un futuro bello davanti". "Ho parlato con tante squadre che mi vogliono con forza - ha aggiunto -. Questo fa piacere a un pilota e mi fa stare bene per tutto quello che arriverà in futuro".

