Leclerc: "Passo avanti, ma io voglio vincere". Hamilton: "Ci siamo avvicinati, possiamo crescere"

"Valuto molto bene questo weekend a livello di squadra ma il nostro passo non è sufficiente. Ho provato ad attaccare Norris al via ma lui si è difeso chiudendomi e ho finito per subire il sorpasso da parte di Piastri. Il terzo posto era il miglior risultato possibile oggi. Non ho rimpianti da questo punto di vista. Con il primo set ho spinto troppo all'inizio per stare dietro alle McLaren ma... fa tutto parte del gioco. Ho dovuto fare tanto 'lift and coast' e non è facile guidare in quel modo con l'assetto che avevo oggi. Non mi piace in generale dover fare 'management'. Ci serve più velocità, ci servono altri aggiornamenti nelle prossime gare. Qui abbiamo fatto un passo avanti ma non basta ancora perché le McLaren restano troppo veloci per noi. Voglio tornare a vincere: lo voglio io e se lo merita la squadra. Chissà che Silverstone non sia la volta buona".