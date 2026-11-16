Promessa mantenuta: Haas conferma Camara per Las Vegas
Il ventunenne di Recife ha recentemente esordito nei Gran Premi guidando la Haas-Ferrari nella gara di casadi Stefano Gatti
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TGR Haas F1 Team conferma il rookie Rafael Camara a fianco di Oliver Bearman (come pilota di scuola Ferrari) per Il Gran Premio di Las Vegas, terzultima tappa del Mondiale di Formula Uno. Già ingaggiato per la prossima stagione, il ventunenne Camara (brasiliano di Recife) si è visto anticipare il debutto in Formula Uno - domenica 8 novembre nel GP di casa - dall'improvviso appiedamento di Esteban Ocon il fine settimana precedente a Città del Messico, dove il francese era stato sostituito dal giapponese Ryo Hirakawa che aveva a sua volta esordito in Formula Uno andando subito a punti (decimo). A San Paolo, nel corso di un weekend reso molto insidioso dalla pioggia, Camara ha esordito con un buon tredicesimo tempo in qualifica e la ventesima posizione nell'ordine d'arrivo. A Las Vegas il team Haas darà una nuova chance al trentaduenne Hirakawa che nelle FP1 si metterà al volante della VF-26 powered by Ferrari di Bearman. Un nuovo attestato di stima per il giapponese che due domeniche fa a Monza si è laureato campione del modo WEC (per la terza volta dopo i titoli del 2022 e del 2023) insieme ai suoi due compagni di equipaggio (sulla Toyota ufficiale) Brendon Hartley e Sebastien Buemi. Per Hirakawa le chances (oggettivamente ridottissime) di tornare a guidare la Haas in gara sono legate alla possibilità che Camara "scelga" di difendere la sua leadership nel campionato di Formula 2 nelle quattro gare finali concomitanti con i Gran Premi del Qatar e di Abu Dhabi. Rafa guida attualmente la classifica generale con 107 punti contro i 100 di Nikola Tsolov che ha appena "perso" il ballottaggio con Liam Lawson per affiancare nel 2027 Arvid Lindblad nel team Racing Bulls, dovendosi invece accontentare del ruolo di pilota di riserva.
Rafael Camara
"Non vedo l'ora di tornare in macchina a Las Vegas. Il Brasile è stata una buona esperienza di apprendimento. Ora l'attenzione è rivolta a costruire su questo, migliorando passo dopo passo e sfruttando al massimo ogni sessione. È un circuito nuovo per me, quindi c'è molto da imparare. Farò del mio meglio per continuare a progredire durante il weekend".
Ayao Komatsu (Team Principal)
"Non vediamo l'ora di dare il via all'ultima tripletta della stagione sulla famosa Strip di Las Vegas. Questo circuito cittadino offre sfide molto uniche, e dobbiamo dare il massimo per poter esibirci lì. In Brasile, il nostro nuovo acquisto Rafael Camara ha debuttato in condizioni estremamente difficili mostrando a noi e al mondo perché lo abbiamo ingaggiato per il 2027. Non vediamo l'ora di costruire su questo per il suo secondo weekend di gara con noi. Anche il nostro pilota di riserva Ryo Hirakawa ha offerto una prestazione impressionante quando è stato arruolato sabato mattina in Messico. Tornerà in macchina per la FP1 di Las Vegas al posto di Oliver Bearman e lo farà da campione del mondo WEC 2026. Nelle ultime gare abbiamo dimostrato di poter raggiungere un livello molto alto quando tutto funziona bene, e stiamo cercando di tornare a raggiungere il livello che abbiamo mostrato domenica in Messico."