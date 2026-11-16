Promessa mantenuta: Haas conferma Camara per Las Vegas

Ayao Komatsu (Team Principal)



"Non vediamo l'ora di dare il via all'ultima tripletta della stagione sulla famosa Strip di Las Vegas. Questo circuito cittadino offre sfide molto uniche, e dobbiamo dare il massimo per poter esibirci lì. In Brasile, il nostro nuovo acquisto Rafael Camara ha debuttato in condizioni estremamente difficili mostrando a noi e al mondo perché lo abbiamo ingaggiato per il 2027. Non vediamo l'ora di costruire su questo per il suo secondo weekend di gara con noi. Anche il nostro pilota di riserva Ryo Hirakawa ha offerto una prestazione impressionante quando è stato arruolato sabato mattina in Messico. Tornerà in macchina per la FP1 di Las Vegas al posto di Oliver Bearman e lo farà da campione del mondo WEC 2026. Nelle ultime gare abbiamo dimostrato di poter raggiungere un livello molto alto quando tutto funziona bene, e stiamo cercando di tornare a raggiungere il livello che abbiamo mostrato domenica in Messico."