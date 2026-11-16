FORMULA UNO

Promessa mantenuta: Haas conferma Camara per Las Vegas

Il ventunenne di Recife ha recentemente esordito nei Gran Premi guidando la Haas-Ferrari nella gara di casa

di Stefano Gatti
16 Nov 2026 - 15:51
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

TGR Haas F1 Team conferma il rookie Rafael Camara a fianco di Oliver Bearman (come pilota di scuola Ferrari) per Il Gran Premio di Las Vegas, terzultima tappa del Mondiale di Formula Uno. Già ingaggiato per la prossima stagione, il ventunenne Camara (brasiliano di Recife) si è visto anticipare il debutto in Formula Uno - domenica 8 novembre nel GP di casa - dall'improvviso appiedamento di Esteban Ocon il fine settimana precedente a Città del Messico, dove il francese era stato sostituito dal giapponese Ryo Hirakawa che aveva a sua volta esordito in Formula Uno andando subito a punti (decimo). A San Paolo, nel corso di un weekend reso molto insidioso dalla pioggia, Camara ha esordito con un buon tredicesimo tempo in qualifica e la ventesima posizione nell'ordine d'arrivo. A Las Vegas il team Haas darà una nuova chance al trentaduenne Hirakawa che nelle FP1 si metterà al volante della VF-26 powered by Ferrari di Bearman. Un nuovo attestato di stima per il giapponese che due domeniche fa a Monza si è laureato campione del modo WEC (per la terza volta dopo i titoli del 2022 e del 2023) insieme ai suoi due compagni di equipaggio (sulla Toyota ufficiale) Brendon Hartley e Sebastien Buemi. Per Hirakawa le chances (oggettivamente ridottissime) di tornare a guidare la Haas in gara sono legate alla possibilità che Camara "scelga" di difendere la sua leadership nel campionato di Formula 2 nelle quattro gare finali concomitanti con i Gran Premi del Qatar e di Abu Dhabi. Rafa guida attualmente la classifica generale con 107 punti contro i 100 di Nikola Tsolov che ha appena "perso" il ballottaggio con Liam Lawson per affiancare nel 2027 Arvid Lindblad nel team Racing Bulls, dovendosi invece accontentare del ruolo di pilota di riserva. 

Rafael Camara

"Non vedo l'ora di tornare in macchina a Las Vegas. Il Brasile è stata una buona esperienza di apprendimento. Ora l'attenzione è rivolta a costruire su questo, migliorando passo dopo passo e sfruttando al massimo ogni sessione. È un circuito nuovo per me, quindi c'è molto da imparare. Farò del mio meglio per continuare a progredire durante il weekend".

Ayao Komatsu (Team Principal)

"Non vediamo l'ora di dare il via all'ultima tripletta della stagione sulla famosa Strip di Las Vegas. Questo circuito cittadino offre sfide molto uniche, e dobbiamo dare il massimo per poter esibirci lì. In Brasile, il nostro nuovo acquisto Rafael Camara ha debuttato in condizioni estremamente difficili mostrando a noi e al mondo perché lo abbiamo ingaggiato per il 2027. Non vediamo l'ora di costruire su questo per il suo secondo weekend di gara con noi. Anche il nostro pilota di riserva Ryo Hirakawa ha offerto una prestazione impressionante quando è stato arruolato sabato mattina in Messico. Tornerà in macchina per la FP1 di Las Vegas al posto di Oliver Bearman e lo farà da campione del mondo WEC 2026. Nelle ultime gare abbiamo dimostrato di poter raggiungere un livello molto alto quando tutto funziona bene, e stiamo cercando di tornare a raggiungere il livello che abbiamo mostrato domenica in Messico."

formula 1
f.1
haas
las vegas
promessa mantenuta
conferma

Ultimi video

02:08
Kimi Antonelli torna a casa: "Non vedo l'ora di mangiare le tagliatelle"

Kimi Antonelli torna a casa: "Non vedo l'ora di mangiare le tagliatelle"

01:30
Antonelli incontra il presidente Mattarella

Antonelli incontra il presidente Mattarella

00:46
MCH ANTONELLI AL QUIRINALE MCH

Antonelli consegna il casco "mondiale" al presidente Mattarella lo invita a Monza

00:26
MCH ANTONELLI DA MATTARELLA MCH

Antonelli consegna il casco "mondiale" al presidente Mattarella

01:28
Kimi: "Vincere è bellissimo, Sinner un amico"

Kimi: "Vincere è bellissimo, Sinner un amico"

02:03
Belli ( e strani) capelli: Antonelli è l'ultimo

Belli (e strani) capelli: Antonelli è l'ultimo

00:57
MCH ANTONELLI PREMIATO SAN MARINO 12/11 MCH

Kimi Antonelli premiato come commendatore dell'Ordine Equestre di Sant'Agata

01:41
DICH ANTONELLI I SUOI GRAZIE 13/11 DICH

Antonelli "commendatore" a San Marino: "Tutti i miei grazie".

00:48
DICH ANTONELLI SU SINNER DICH

Antonelli chiama Sinner: "Appuntamento in pista"

04:17
DICH KIMI ONOREFICENZA 12/11 DICH

Antonelli "commendatore" a San Marino: "Qui per mia mamma"

06:09
OTO ANTONELLI A SAN MARINO 12/11 DICH

Antonelli: "Vincere è bellissimo, ho ancora più fame"

00:32
Festa grande in casa Mercedes

Festa grande in casa Mercedes

00:49
Antonelli, promessa mantenuta: capelli tricolore, Wolff resta senza parole

Antonelli, promessa mantenuta: capelli tricolore, Wolff resta senza parole

02:17
Kimi Antonelli: il ritorno a casa da campione

Kimi Antonelli: il ritorno a casa da campione

02:12
MCH E PAROLE ANTONELLI RIENTRO A BOLOGNA 10/11 MCH

Il ritorno di Antonelli all'aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, come un film

02:08
Kimi Antonelli torna a casa: "Non vedo l'ora di mangiare le tagliatelle"

Kimi Antonelli torna a casa: "Non vedo l'ora di mangiare le tagliatelle"

I più visti di Formula 1

Antonelli in visita al Quirinale: Kimi regala il suo casco (con dedica) a Mattarella

MCH ANTONELLI DA MATTARELLA MCH

Antonelli consegna il casco "mondiale" al presidente Mattarella

Leclerc "piccolo bastardo subdolo": giornalista inglese espulso dal paddock. Poi attacca la "spia" Vasseur: "Buffone"

MCH ANTONELLI AL QUIRINALE MCH

Antonelli consegna il casco "mondiale" al presidente Mattarella lo invita a Monza

Antonelli al Quirinale da Mattarella: le foto dell'incontro

Antonelli: "Ho più fame di prima! Con Sinner una giornata in kart o GT entro l'anno"

Notizie del giorno
Vedi tutti
Jannik Sinner e Kenan Yildiz
17:28
Sinner e Yildiz insieme a Torino: l'incontro tra due stelle... ai box | FOTO
17:22
LIVE Cobolli debutta contro Medvedev nel gruppo Lendl | Cronaca e precedenti
17:22
Ghiaccio, gli Assoluti 2026 di pattinaggio di figura alla Fiera Ice Arena di Milano
17:20
Atp Finals 2026, Bolelli-Vavassori: "Peccato per il primo set. Daremo tutto per provare ad andare avanti"
 Carlos Alcaraz sconfigge Frances Tiafoe nella prima partita del gruppo "Lendl" delle Nitto Atp Finals 2026
17:19
Alcaraz incanta Torino: "Amo l'Italia e questo pubblico, non vedevo l'ora di essere qui"