Giornata negativa di Nations League per l'Olanda, travolta per 5-0 dalla Germania. Gli Oranje sono finiti sotto accusa in patria. Uno dei più bersagliati dalle critiche è l'ex Inter Denzel Dumfries. La prestazione dell'esterno del Real Madrid non ha convinto gli analisti olandesi, tanto che l'ex terzino Khalid Boulahrouz, visto, tra le altre, anche al Chelsea, l'ha commentata così: "Ovviamente ha avuto un impatto significativo con le sue incursioni sulla fascia, ma i suoi punti deboli sono sempre stati quelli difensivi. Non credo che si senta a suo agio in fase difensiva. I difensori che non sono molto bravi a difendere o a cui non piace farlo preferiscono attaccare. Credo di averlo notato anche in lui. Sembrava in difficoltà, come se avesse un sacco di patate sulle spalle"