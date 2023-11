F1 Las Vegas: Ferrari in grande spolvero in FP2, Leclerc davanti a Sainz e Alonso

gp las vegas

Buon risultato di entrambe le Rosse nelle seconde libere di Las Vegas

F1, a Las Vegas è una notte lunga

















































Dopo essere stata protagonista in negativo delle libere 1, con la SF-23 di Sainz danneggiata dal tombino rotto in pista, la Ferrari di prende la scena nella seconda sessione di libere del GP di Las Vegas. Lo fa con entrambi i piloti, con Charles Leclerc che chiude le seconde libere (ma che sono state le prime effettive) in 1:35.265 precedendo di cinque decimi il compagno di scuderia Carlos Sainz. Dietro le due Rosse si piazza l'Aston Martin di Fernando Alonso, mentre la migliore delle Red Bull è quella di Sergio Perez che chiude quarto. Max Verstappen, che ha chiuso col sesto tempo, ha prima litigato un po' col tracciato, poi si è concentrato sul passo gara.

Il venerdì di libere di Las Vegas era iniziato come peggio non si poteva, ma si è concluso benissimo per Ferrari. A dir la verità la conclusione è arrivata al sabato, alle 4 del mattino negli States a causa del rinvio dell'inizio delle secondo libere dopo i guai alla pista per i tombini pericolosi che Sainz, Ocon e Zhou in prima persona hanno conosciuto da vicino, ma per Ferrari c'è modo di trovare il sorriso in una prima giornata che se no sarebbe stata da dimenticare.

Dopo aver mandato giù l'amaro boccone dei danni alla monoposto di Sainz, al quale è stata comminata anche una penalizzazione-beffa dagli steward per il cambio della batteria, la scuderia di Maranello si prende la scena con un uno-due da applausi. A firmalo è Charles Leclerc con il cronometro fermato in 1:35.265, con la sua SF-23 capace di mettersi davanti a quella del compagno di box per 517 millesimi e di ulteriori 11 (528) dall'Aston Martin di Alonso. Una bella sessione, con una Ferrari appunto in grande spolvero e capace di mettersi in mostra su una pista velocissima e ricca di insidie.

Servirà di certo prendere meglio le misure in FP3 in vista di una qualifica che si prospetta ricca di sfide e duelli ad alta velocità, con le Red Bull pronta a tornare sotto dopo una FP2 in sordina. Il migliore, infatti, è Sergio Perez col quarto tempo, mentre Max Versappen chiude con il sesto tempo dopo aver "litigato" col tracciato con diversi lunghi e aver poi deciso di concentrarsi sul passo gara.

Tra le due Red Bull si piazza l'Alfa Romeo di Bottas, con i motorizzati Ferrari che poi trovano il settimo tempo con la Haas di Hulkenberg seguito in top 10 dall'Aston Martin di Stroll, la Mercedes di Hamilton e la Williams di Albon. Venerdì difficile per le McLaren, con Norris che chiude con l'11° tempo davanti a Russell e Magnussen, mentre Piastri non va oltre il 14° tempo.