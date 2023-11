F1 Las Vegas, danno e beffa per Sainz: penalizzato di 10 posizioni per cambio batteria

Carlos Sainz verrà penalizzato di 10 posizioni in griglia di partenza nel GP di Las Vegas di F1. Oltre il danno, infatti, il pilota spagnolo subisce anche la beffa da parte degli steward che non hanno concesso a Ferrari la deroga per il cambio batteria senza penalità dopo che la SF-23 del madrileno è rimasta coinvolta nell'incidente in pista in FP1 con un tombino rotto. Anche se il danno è stato causato da un oggetto esterno, infatti, gli steward hanno fatto sapere che il regolamento dovrà essere applicato come scritto e per lo spagnolo arriverà la penalità in gara.