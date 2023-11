F1 Las Vegas, Vasseur furibondo dopo l'incidente di Sainz: "Inaccettabile, poteva andare peggio"

gp las vegas

Il team principal Ferrari è contrariato per quanto avvenuto nelle libere 1 alla SF-23 di Sainz, col tombino che ha colpito la monoposto della Rossa

La prima sessione di libere del GP di Las Vegas di F1 è durata appena 10' e rischia di costare davvero caro alla Ferrari. La SF-23 di Carlos Sainz, infatti, è andata a impattare contro un tombino rotto a 320 km/h, distruggendo il telaio e causando parecchi danni. Sessione immediatamente fermata e annullata, con le FP2 rinviate di almeno due ore. E dure sono le parole del team principal del Cavallino Rampante, Frédéric Vasseur: "Abbiamo danneggiato completamente la monoscocca, il motore, la batteria. Penso che sia semplicemente inaccettabile. Non penso nemmeno Sainz prenderà parte alla FP2".

In conferenza stampa, affiancato dagli altri team principal Toto Wolff (Mercedes) e Zak Brown (McLaren), ha poi aggiunto: "Abbiamo avuto una FP1 molto dura, ci costerà una fortuna. Abbiamo rovinato la sessione di Sainz, non faremo parte della seconda sessione di libere perché dobbiamo cambiare il telaio e due terzi della macchina. Ok lo spettacolo, sta andando bene qui, ma quello che è successo è inaccettabile per la F1. Avremo modo e tempo per discuterne".

"Dobbiamo curare più l'aspetto sportivo- ha proseguito Vasseur-. Sono frustrato e spaventato, perché Sainz ha colpito un tombino a 320 km/h e sarebbe potuta andare molto peggio".