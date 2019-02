F1, la Williams salterà la prima giornata dei test di Barcellona

17/02/2019

Non inizia nel migliore dei modi la stagione della Williams. Il team inglese, infatti, ha comunicato che non parteciperà lunedì al primo dei quattro giorni di test invernali sul circuito di Barcellona, perché la vettura "non è pronta a partire". "Abbiamo avuto un inverno incredibilmente duro per preparare la FW42 e, nonostante i nostri sforzi, abbiamo bisogno di più tempo prima che sia pronta", ha spiegato la scuderia guidata da Claire Williams.