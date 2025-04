Pugilato: a Milano 9/a edizione Taf, 6 incontri e 2 titoli

La grande boxe torna a Milano con la nona edizione di The Art of Fighting (Taf), sei incontri professionistici con due titoli in palio. Dopo il tutto esaurito dell'Allianz Cloud di due mesi fa, il nuovo appuntamento è in programma sabato 17 maggio al Centro Pavesi di Milano. Nel main event torna sul ring Dario Morello, contrapposto al giovane Yassin Hermi, con in palio il titolo italiano dei pesi medi. "Dopo l'ultimo bagno di folla all'Allianz, torniamo con un evento più esclusivo, in una location perfetta per godersi il nostro show - sottolinea Edoardo Germani, Founder di TAF, in occasione della presentazione dell'evento a Palazzo Lombardia -. Siamo già al secondo evento del 2025, la continuità è fondamentale per noi. Vogliamo creare uno storytelling che appassioni i tifosi, per trasmettere i valori della boxe e le storie dei suoi interpreti". Negli altri incontri, Akrem Aouina difende il titolo WBC Silver international dall'assalto di Mirko Geografo, già campione italiano, europeo e internazionale. Francesco Faraoni e Francesco Russo si affrontano invece nel co-main event, un acceso derby tra pugili romani. Il cartellone è impreziosito dal rientro di Nicholas Esposito, da un nuovo impegno di Diego Lenzi e dall'esuberanza di Gianluca Merone.