F1, la Ferrari accende il motore della nuova monoposto

01/02/2019

Mancano ancora due settimane alla presentazione della nuova Ferrari, prevista per il 15 febbraio, e a Maranello hanno deciso di far venire l'acquolina in bocca ai tifosi, svelando il rombo della prossima monoposto di Vettel e Leclerc. Dopo aver passato il crash test, alla presenza del team principal Mattia Binotto, il nuovo propulsore è stato messo in moto per la prima volta.