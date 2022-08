F1, l'Aston Martin ha deciso: Alonso sostituirà Vettel

UFFICIALE

Annuncio della scuderia britannica, per il 41enne spagnolo contratto pluriennale: "Nessuno vuole vincere più di loro e io ho ancora fame"

Vettel: 4 Mondiali, 53 gare vinte e 122 podi





































































































© ipp 1 di 52 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM L'Aston Martin ha deciso in fretta chi sarà il sostituto di Sebastian Vettel la prossima stagione di F1. La scelta è caduta su un altro veterano come Fernando Alonso, che dopo due anni lascerà l'Alpine (dove sarà sostituito dal giovane australiano Oscar Piastri) per affrontare questa nuova sfida alla veneranda età (oggi) di 41 anni. Per lui contratto pluriennale. Il secondo pilota sarà ancora Lance Stroll. "Il reclutamento di un talento speciale come Fernando è una chiara dichiarazione di intenti da parte di un'organizzazione che si è impegnata a sviluppare una squadra vincente di Formula 1", la nota della scuderia.

Vedi anche Formula 1 Sebastian Vettel, stop alla Formula Uno: dal poker iridato ai sei anni con la Ferrari "Il team Aston Martin sta chiaramente mettendo energia e impegno per vincere, ed è quindi una delle squadre più emozionanti della Formula 1 oggi. Ho visto come il team ha attratto sistematicamente persone fantastiche con pedigree vincenti e sono consapevole dell'enorme impegno per nuove strutture e risorse a Silverstone. Nessuno in Formula 1 oggi sta dimostrando una visione più grande e un impegno assoluto per vincere, e questo la rende un'opportunità davvero eccitante per me. Ho ancora fame e ambizione di lottare per essere davanti e voglio far parte di un'organizzazione che si impegna a imparare, svilupparsi e avere successo. Ho intenzione di vincere ancora in questo sport e quindi devo cogliere le opportunità che mi sembrano giuste", le prime parole di Alonso.

Soddisfatto anche il patron del team, Lawrence Stroll, che sostituisce un ex campione del mondo con un pilota di pari lignaggio. "Conosco e ammiro Fernando da molti anni ed è sempre stato chiaro che è un vincente come me. Ho deciso di riunire le persone migliori e sviluppare le giuste risorse e organizzazione per avere successo in questo sport altamente competitivo, e quei piani stanno prendendo forma a Silverstone. Ci è sembrato naturale quindi invitare Fernando a far parte dello sviluppo di una squadra vincente", ha detto il presidente esecutivo di Aston Martin.