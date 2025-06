Snowboard, Maurizio Bormolini ospite a Misano Adriatico al Mondiale Superbike

Secondo me c’è molto più in comune di quanto si pensi. Prima di tutto la ricerca della velocità e il controllo. Quando sei in piega in moto, devi avere sensibilità, equilibrio e un tempismo perfetto. Anche per noi è tutta una questione di precisione nei movimenti, controllo della traiettoria e capacità di reagire in tempo reale. Come il pilota quando affronta una curva in pista, anch’io devo leggere il terreno, anticipare le reazioni della tavola e trovare la linea migliore.