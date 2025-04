Hamilton: "Soddisfatti della direzione". Leclerc: "Abbiamo imparato molto"

FP2. Nel pomeriggio Lewis e Charles hanno fatto appena in tempo a iniziare il lavoro con le gomme Hard prima che Jack Doohan innescasse la bandiera rossa inaugurale uscendo violentemente in curva 1. La sessione è ripresa dopo oltre venti minuti di stop, necessari a riparare le barriere danneggiate dalla Alpine, con Leclerc che è riuscito a passare sul traguardo una volta, a differenza del compagno, prima di una nuova sospensione, questa volta causata da Fernando Alonso, finito nella ghiaia alla Degner Curve. Quando il semaforo in fondo alla pit lane è tornato verde, Hamilton e Leclerc sono nuovamente scesi in pista, montando gomme Soft, con le quali hanno ottenuto rispettivamente 1’28”544 e 1’28”617, tempi validi per la quarta e la settima piazza. Immediatamente dopo è stata esposta la terza bandiera rossa, questa volta a causa di un principio di incendio all’uscita di curva 9. Si è ripartiti con sette minuti a disposizione che la squadra ha affrontato spaiando la scelta delle mescole, mettendo Leclerc sulla Soft usata e Hamilton sulla Hard e più carburante a bordo. Il monegasco a quel punto è riuscito a migliorarsi in 1’28”586, rimanendo però in settima posizione, prima che un altro incendio in una via di fuga portasse alla definitiva chiusura del turno. Per i due ferraristi quattordici giri a testa.