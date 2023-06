F1, in vendita altri 15mila biglietti per il GP d'Italia a Monza

C’è una corsa nella corsa: quella all’acquisto del biglietto per il Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia, unica tappa tricolore, dopo la cancellazione di Imola per la tragica alluvione di maggio, del Mondiale di Formula 1 edizione 2023. La gara, giunta alla 94esima edizione, è in programma dall’1 al 3 settembre all’Autodromo Nazionale Monza. Da oggi alle ore 12 sono disponibili ulteriori posti, oltre 15mila, per le tribune Biassono, Roggia, Lesmo, Serraglio, Ascari, i gradoni della Parabolica e il prato. Dei biglietti sinora disponibili per la domenica la vendita ha raggiunto quota 95%. L’acquisto è possibile sui siti monzanet.it e ticketone.it.