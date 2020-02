F1, il GP di Cina a serio rischio per il coronavirus

Dopo lo sci e la Formula E, stop anche per la Formula 1 in Cina, causa coronavirus. In attesa di una comunicazione ufficiale della Fia, riferiscono media di Shangai sui social, la 'Shangai Sports Federation' ha bloccato tutti gli eventi sportivi finché il virus non sarà stato fermato. Di conseguenza il GP di Formula 1 di Shangai, in programma il 19 aprile, al momento è da considerarsi sospeso o annullato.