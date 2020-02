Formula E, cancellato l'E-Prix di Sanya per il coronavirus

La decisione era nell'aria da qualche giorno, oggi è stata confermata dalla Formula E: l'E-Prix di Sanya, previsto per il 21 marzo, non si correrà a causa del coronavirus. "Considerata l'emergenza internazionale, siamo costretti a questa scelta - il comunicato congiunto della Formula E, assieme a FIA e Federazione sport automobilistici della Cina -. Siamo in costante contatto con le autorità locali per capire se potremo recuperare la gara in una data successiva".