Formula E, quarantena per il pilota cinese Ma Qing Hu

Dopo essere stata costretta a cancellare la tappa di Sanya, la Formuila E continua a essere alle prese con le conseguenze del coronavirus. Il pilota cinese Ma Qing Hua, infatti, è giunto a Città del Messico, dove il campionato delle monoposto elettriche correrà il 15 febbraio (diretta su canale 20 e Sportmediaset.it), e qui sta osservando un periodio di quarantena di 14 giorni. Lo ha confermato il suo team, il NIO 333. Ecco la nuova Formula E

"Tutti i membri dello staff sono in buone condizioni di salute e hanno rispettato le direttive del governo cinese di rimanere a casa. Per rispetto di chi lavora nel paddock, poi, Ma Qing Hu ha raggiunto il Messico il 2 febbraio in modo da rispettare la quarantena prima della gara", ha fatto sapere la squadra.