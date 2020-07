F1, Hamilton vola nelle libere in Ungheria: Ferrari davanti alle Red Bull

FORMULA 1

di

LUCA BUCCERI

Un Lewis Hamilton mostruoso si piazza davanti a tutti nella prima sessione di libere del GP d'Ungheria a Budapest. Con 1'16''003 il pilota britannico domina all'Hungaroring davanti al compagno di scuderia Valtteri Bottas (+0''086) e alle due Racing Point di Sergio Perez (+0''527) e Stroll (+0''964). Vettel, sesto a 1''235, e Leclerc (settimo a +1''401) si lasciano alle spalle la Red Bull di Max Verstappen (+1''432).

E' una Mercedes da urlo quella che domina la prima sessione di libere del GP d'Ungheria, terza tappa della stagione di Formula 1. Non c'è storia alle spalle delle Frecce Nere che, con Hamilton e Bottas, sono risultate imprendibili già ad inizio sessione in quel di Budapest. Una macchina veloce, ad occhio senza lacune, quella del sei volte campione del Mondo Hamilton che anche in "riscaldamento" ha fatto intendere l'obiettivo del fine settimana magiaro: la 44 davanti a tutte quante.

Un tempo da record quello acciuffato dal britannico che riesce, con il crono fermo a 1'16''003, a precedere il compagno di squadra Valtteri Bottas per un soffio. Ci provano, senza andare oltre il terzo e quarto tempo, le "Mercedes rosa" della Racing Point con Sergio Perez e Lance Stroll. In attesa di sapere come si svilupperà il reclamo fatto dalla Renault la scorsa settimana a causa delle somiglianze tra la RP20 e la Mercedes W10 dello scorso anno, in casa Racing Point si viaggia su tempi importanti che fanno della ex Force India la monoposto da tenere sott'occhio nel duello al mondiale che ai nastri di partenza vedeva favorite su tutte Mecerdes e Red Bull.

Per trovare le Ferrari bisogna scivolare alle spalle del quinto Daniel Ricciardo (+1''197), con il sesto tempo di Sebastian Vettel ed il settimo di Charles Leclerc. Nel tentativo di dimenticare un fine settimana orrendo come quello del GP della Stiria, le due Rosse hanno spinto sul tracciato dell'Hungaroring riuscendo a mettersi davanti alla Red Bull di Max Verstappen (ottavo a 31 millesimi dalla SF1000 di Leclerc).

Nono tempo per Norris, 11° per il futuro ferrarista Carlos Sainz Jr. che ha portato la propria McLaren a 1''672 dal crono di Hamilton. Nota dolente della prima sessione di libere è l'assenza di crono per Pierre Gasly che, con la sua Alpha Tauri, ha avuto un problema alla power unit che non gli ha consentito di scendere in pista nei 90' canonici di libere.

LA CLASSIFICA DELLE LIBERE 1