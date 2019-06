F1, Hamilton si prende la pole anche in Francia

22/06/2019 di ALBERTO GASPARRI

Le polemiche del Canada non lo hanno scalfito e anche a Le Castellet Hamilton ha dettato la sua legge con due giri inavvicinabili per tutti gli altri. Bottas e Vettel lo hanno agevolato commettendo qualche errorino e soprattutto il ferrarista ha pagato un problema al cambio nel suo primo dei due giri decisivi. Così si spiega una quarta fila che renderà ancora più difficile la sua domenica. Maranello dovrà affidarsi a Leclerc, che ha fatto il possibile per non far scappare le due Mercedes. Ma immaginare una doppietta delle Frecce d'Argento non è certo difficile.



Big a parte, l'impresa del giorno l'hanno firmata Lando Norris e Antonio Giovinazzi. L'italiano per la prima volta (ci era riuscito anche a Baku, ma aveva una penalità da scontare) è arrivato a giocarsi da protagonista il Q3 con la sua Alfa Romeo dopo essersi messo dietro con la stessa macchina un ex campione del mondo come Kimi Raikkonen. Ancora meglio l'inglese, che ha fatto volare la McLaren fino alla quinta piazza, davanti all'altra MCL34 di Sainz. Di sicuro entrambi daranno spettacolo anche in gara.



Eliminati, insieme al finlandese, anche Albon, Hulkenberg, Perez e Magnussen. In precedenza, si erano fermati al Q1, oltre alle solite Williams di Russell e Kubica, anche Kvyat, Grosjean e Stroll, che hanno perso il confronto diretto con i rispettivi compagni di squadra.