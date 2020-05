F1, Hamilton: "Sensazione di vuoto se penso a gare senza tifosi"

FORMULA 1

Lewis Hamilton riesce a trovare aspetti positivi della pausa forzata a cui l'emergenza coronavirus ha costretto il circus della F1, "Mi sento più fresco,. Ci sono stati momenti negli ultimi cinque anni in cui pensavo che un periodo di riposo sarebbe stato positivo per il corpo e la mente - ha detto in un video pubblicato dalla Mercedes - . Per un atleta ai vertici non è mai una buona cosa allontanarsi per un anno, ma ci è stato consegnato un periodo parzialmente sabbatico, che mi sta piacendo". 8 maggio 1982: addio Gilles

Hamilton, 35 anni, ha aggiunto che "quest'assenza forzata dalla pista è quasi una benedizione, perché ti fa apprezzare di più le cose che ami e fai". Il campione del mondo ha poi aggiunto che la prospettiva di correre senza spettatori "mi trasmette una sensazione di vuoto, perché i tifosi 'fanno' la gara. Non so quanto sarà eccitante un GP in tv per le persone che lo guardano, ma sarà meglio di niente".

