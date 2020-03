F1, Carey: "Bahrain e Vietnam:? Non abbiamo risposte"

Cancellata l'Australia e con la Cina rinviata a data da destinarsi, in F1 sono ore calde per capire cosa fare anche dei prossimi GP, previsti in Bahrain (per ora a porte chiuse) e in Vietnam. Una bella gatta da pelare per Liberty Media e Chase Carey. Tant'è che alcuni hanno suggerito che la stagione non avrà inizio fino al 7 giugno, data del Grand Prix dell'Azerbaigian a Baku. Ma ci sono cinque GP di F1 sul calendario prima di allora allora, tra cui quello di Spagna e Monaco. I divieti di viaggio o le restrizioni a causa del crescente tributo della pandemia di coronavirus stanno rendendo difficili le previsioni. "Tutti vogliono una risposta, ma non puoi forzarla dato che non l'abbiamo. La F1 sta affrontando una serie di complessità. Non credo che a questo punto sia produttivo entrare in ipotesi", ha ammesso Carey.