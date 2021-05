F1, Hamilton: “Lottare contro un team mi esalta, ricordate con le Ferrari?”

GP DI SPAGNA

Il leader del mondiale parla del duello con Verstappen, mentre Bottas ringhia “Io rimpiazzato? Queste cose le fa solo una squadra”

Nella conferenza stampa di Formula 1 in vista del Gran Premio di Spagna a Montmelò, Hamilton suona la carica: “Red Bull veloci, però lottare contro un team mi esalta. Ricordate le Ferrari?”. Bottas si vede invece costretto ad allontanare le voci di un rimpiazzo in corsa: “La Mercedes non lavora così, queste cose le fa solo una squadra”. In Catalogna sarà poi la gara numero 100 di Verstappen: “La migliore? Quella del mio esordio”.

Le Red Bull sono veloci e Verstappen è un avversario temibile. Se ne sono accorti tutti, compreso lo stesso Hamilton che non manca di ribadirlo anche nella conferenza stampa in vista del Gran Premio di Spagna a Montmelò: “Max è affamato di vittorie e titoli, ma lottare contro un team è lo scenario che preferisco”. E a tal proposito il campione in carica rievoca i testa a testa con le Rosse: “Ricordate con le Ferrari?”. Il pilota della Mercedes analizza poi con la solita lucidità le problematiche della scuderia: “Si è visto il divario con la Red Bull, ma nell’intero fine settimana riusciamo spesso a fare meglio di loro. Serve però alzare sempre l’asticella e fare meno errori possibili”. Hamilton ha affermato di non essere sorpreso dalla notizia del passaggio di cinque tecnici dalla propria squadra a quella dei tori alati, ma ha preferito concentrare i commenti sul suo rivale: “Verstappen ora ha più esperienza di prima, la partita è aperta”.

Pur essendosi finora disputate soltanto tre gare, per il compagno di scuderia Bottas è invece già tempo di mettere a tacere le indiscrezioni che lo vedrebbero cedere il suo posto durante l’anno in favore di Russell: “So che non sarò rimpiazzato durante la stagione - ha rassicurato il pilota finlandese -, non è così che lavora la Mercedes. Ho un contratto fino alla fine della stagione. C’è solo una squadra che fa questo genere di cose…”. L’allusione è chiaramente alla Red Bull, ma il compagno di Hamilton preferisce poi concentrarsi sulla stagione in corso. In classifica generale il momentaneo quarto posto non può certo entusiasmare il 31enne, ma al momento lui sta ancora pagando l’incidente di Imola ed è presto per allarmarsi: “Continuerò a lavorare sodo - chiosa Bottas -, i risultati arriveranno. Non sono preoccupato per gli eventuali ordini di squadra in futuro, la stagione è ancora lunga”.

Ben più sereni sono invece i toni di Verstappen, secondo a otto lunghezze dal leader e unico in grado di impensierire il fenomeno britannico finora: “C’è una sfida alla Mercedes - commenta l’olandese -, ma non è una guerra contro di loro. Mi limito a essere competitivo: sono pronto per una battaglia feroce e non vedo l’ora. Ho grande rispetto per Hamilton, non abbiamo problemi ad ammettere quando l’altro fa bene il suo lavoro”. Fair play, insomma, con un apprezzamento per il circuito della Catalogna: “Qui a Barcellona sarà una gara bella: il Montmeló è sempre un buon indicatore”. Oltre che bella, l'occasione sarà anche speciale per il 23enne figlio d’arte, perché sarà la sua numero 100 alla guida della Red Bull: “La mia gara preferita rimane quella dell’esordio”. Momenti che non si scordano.