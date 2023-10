F1, Gp Usa: squalificati Hamilton e Leclerc, Sainz sul podio

FORMULA 1

La decisione per alcune irregolarità rilevate sul fondo della vettura dopo la gara, Ferrari sul podio con lo spagnolo, Norris al secondo posto

F1, le immagini di Shootout e gara Sprint ad Austin























































1 di 29 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 29 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Colpo di scena nella notte di Austin in Texas. Lewis Hamilton e Charlese Leclerc sono stati squalificati per via delle irregolarità riscontrate al fondo piatto delle loro vetture al termine del Gran Premio degli Stati Uniti. Dopo la fine del Gran Premio, scrivono i commissari, la Mercedes e la Ferrari sono state oggetto di esame da parte del delegato tecnico FIA Jo Bauer, che ha rilevato alcune irregolarità al fondo. In particolare, l`usura del fondo piatto è stata trovata non conforme all`articolo 3.5.9 e) del regolamento tecnico, il quale prevede che il plank delle vetture debba avere uno spessore minimo di nove millimetri.

Sia Mercedes che Ferrari hanno riconosciuto come la misura di Bauer fosse corretta e che l`usura del fondo piatto andasse al di là della soglia consentita. Hamilton e Leclerc perdono rispettivamente il secondo e sesto posto, ne approfittano soprattutto Lando Norris (che avanza al secondo posto), Carlos Sainz (che guadagna il podio) e Sergio Perez (che respinge l`assalto del britannico al secondo posto del Mondiale). Entra in top-10 per la prima volta in stagione Logan Sargeant: è il primo statunitense a entrare in zona-punti dopo Michael Andretti (Monza 1993).

Vedi anche Formula 1 GP USA: Verstappen due su due ad Austin. Hamilton e Norris sul podio, Sainz quarto